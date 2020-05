Vuelta-wedstrijd voor vrouwen uitgebreid naar drie dagen donderdag 21 mei 2020 om 10:28

De vrouwenwedstrijd die gekoppeld is aan de Vuelta a España wordt dit jaar uitgebreid. De rittenkoers duurt dit jaar van 6-8 november en krijgt er dus een derde dag bij. Omdat de wedstrijd voor het eerst buiten de regio Madrid komt, wordt afscheid genomen van de naam Madrid Challenge.

De Ceratizit Challenge by La Vuelta (met een sponsornaam) sluit dit jaar de ingekorte kalender van de Women’s World Tour af. Organisator Unipublic, onderdeel van de ASO, heeft dus besloten om naast de uitbreiding van het aantal dagen ook buiten de regio Madrid te gaan kijken. Waar precies, dat is nog niet bekend. Binnenkort hoopt de organisatie met een routeplan te komen.

“We leven in heel onzekere tijden, ook in de sport”, reageert organisator Javier Guillen. “De gezondheidscrisis heeft het wielrennen op alle niveaus geraakt. Met dat in gedachten voelen wij ons verantwoordelijk en is het onze verplichting om te doen wat we kunnen doen om de sport te helpen. We geloven in deze wedstrijd en hopen om samen verder te groeien.”

In 2015 werd de Madrid Challenge by La Vuelta voor het eerst georganiseerd. Shelly Olds was de eerste winnares. Jolien D’hoore (2016, 2017), Ellen van Dijk (2018) en Lisa Brennauer (2019) volgden in haar voetsporen.