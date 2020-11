Vuelta-wedstrijd voor vrouwen presenteert driedaags programma

De organisatie van de Vuelta a España heeft het parcours en het programma van de Ceratizit Challenge by La Vuelta voor vrouwen, ook wel de Madrid Challenge, gepresenteerd. De Women’s WorldTour-wedstrijd duurt van begint op vrijdag 6 november en eindigt op zondag 8 november in Madrid.

De Madrid Challenge begon in 2015 als een eendagskoers, maar groeide in 2018 naar een tweedaagse. Vanaf dit jaar is het een rittenkoers van drie dagen.

Vrijdag wordt gestart met een heuvelrit van 82,8 kilometer van Toledo naar Escalona, gevolgd door een 9,3 kilometer lange individuele tijdrit in Boadilla del Monte op zaterdag. De slotrit (98,6 kilometer) is op zondag in het centrum van Madrid: de vrouwen rijden zeventien rondjes op het lokale parcours dat de mannen later die dag ook rijden.

Vuelta-baas Javier Guillén is blij dat de Ceratizit Challenge by La Vuelta weer is gegroeid. “Het is belangrijk om dit kansrijke project door te ontwikkelen. Het is belangrijk om aan te geven dat het onze roeping is om het vrouwenwielrennen te ondersteunen”, aldus Guillén.

Bekijk hier het routeboek

Deelnemende teams

De volgende ploegen doen mee aan de driedaagse: Alé BTC Ljubljana, Canyon-SRAM, Mitchelton-Scott, Movistar, Team Sunweb, Trek-Segafredo (allen UCI WorldTeam), BePink, Bizkaia-Durango, Ceretizit-WNT, Casa Dorada, Doltcini-Van Eyck Proximus, Eneicat-RBH Global, Hitec Products-Birk Sport, Massi Tactic, Rio Miera-Cantabria Deporte, Sopela, Valcar (allen Continental Pro Teams).

Eerder meldden Boels-Dolmans en FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope zich al af vanwege de coronasituatie.