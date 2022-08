Vuelta-directeur Guillén over coronagevallen: “Meeste gevallen asymptomatisch”

De Vuelta a España wordt dit jaar geteisterd door positieve coronatests. Zo moesten vanochtend nog Simon Yates en Pavel Sivakov de Vuelta verlaten. Koersdirecteur Javier Guillén erkent dat het aantal positieve coronatests groter is dan verwacht, maar benadrukt dat alle positief geteste renners slechts milde symptomen vertonen.

“De positieve gevallen komen vooral aan het licht doordat ploegen zelf testen”, zegt Guillén tegen de Spaanse sportkrant AS. “Daardoor weten we ook dat, als deze renners uit koers worden gehaald, het virus zich niet verder kan verspreiden. Ik maak me daarom niet zo veel zorgen. Maar ik ben geen dokter of epidemioloog, dus houd ik me aan de gezondheidsvoorschriften, wat mijn persoonlijke mening ook is”, aldus Guillén.

De Spanjaard benadrukt dat de meeste gevallen in het Vuelta-peloton asymptomatisch zijn. “Er is geen sprake van ziekte bij coronagevallen. Natuurlijk heeft de situatie invloed op de wedstrijd, maar je moet afgaan op de statistieken en optimistisch blijven. Iedereen die positief is getest, is uit koers gehaald en kan dus niemand meer besmetten”, concludeert Guillén.