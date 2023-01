Vuelta a San Juan: Nizzolo voert Israel-Premier Tech aan, Astana Qazaqstan met Syritsa

Israel-Premier Tech en Astana Qazaqstan hebben hun selecties bekendgemaakt voor de Vuelta a San Juan (22-29 januari). Bij Israel-Premier Tech rekenen ze vooral op sprinter Giacomo Nizzolo, bij Astana Qazaqstan hebben ze met Gleb Syritsa ook een snelle man in de gelederen.

Nizzolo heeft in de Argentijnse rittenkoers Rick Zabel, Jens Reynders, Marco Frigo, Stevie Williams en Matthew Riccitello aan zijn zijde. Van die laatste twee, Williams en Riccitello, verwacht de ploeg wat in de bergen, maar de focus ligt op sprintsucces met Nizzolo.

“De Vuelta a San Juan is een goede koers om het seizoen mee te beginnen”, zegt Nizzolo op de ploegsite van Israel-Premier Tech. “Twee weken in de hitte is goed voor de spieren en het lichaam in het algemeen, dus het is perfect om me hier voor te bereiden op de Europese wedstrijden. Ik heb een goede winter gehad en heb een goede basis. Ik voel dat ik nog wat moet werken aan de intensiteit en deze koers is daar ideaal voor.”

“In Argentinië vind je voorlopig het sterkste sprintveld van dit jaar”, vervolgt Nizzolo, die onder anderen Fabio Jakobsen, Sam Bennett en Elia Viviani zal treffen in de Vuelta a San Juan. “Het wordt zeker een goede test om te kijken waar ik sta ten opzichte van de andere sprinters. Natuurlijk zijn we honderd procent gefocust. En als we een kans krijgen, zullen we die grijpen.”

Astana Qazaqstan

Naast Jakobsen, Bennett en Viviani, moet Nizzolo ook rekening houden met Gleb Syritsa. De 22-jarige Rus bezorgde Astana Qazaqstan vorig seizoen – als stagiair – een sprintzege in de Tour de Langkawi en maakt in Argentinië zijn seizoensdebuut. Ook Andrey Zeits, Yuriy Natarov, Yevgeniy Gidich, Harold Marín López en Harold Tejada staan voor hun eerste koers van 2023.