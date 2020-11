Vuelta a San Juan gaat door: “Met drie, misschien vier WorldTour-teams”

De organisatie van de Vuelta a San Juan is positief gestemd over het doorgaan van de rittenkoers in januari 2021. De Argentijnse ronde wordt van 24-31 januari verreden en krijgt, ondanks de coronasituatie, de nodige profteams aan de start. “Er zullen drie, misschien vier WorldTour-teams en vier of vijf ProTeams meedoen”, zegt koersdirecteur Roberto Amadio.

Door een groot deel van de internationale wedstrijden in Australië is al een streep gezet, maar in Argentinië niet. “De regering van San Juan, de gouverneur en de Minister van Sport willen allemaal dat de Vuelta a San Juan doorgaat, ondanks alle problemen die zich voordoen door de pandemie”, vertelt Amadio aan Tuttobiciweb.

“Gelukkig is het aantal coronabesmettingen in San Juan redelijk laag, omdat het een geïsoleerd deel van het land is. Dat helpt wel om de koers door te laten gaan”, aldus de koersdirecteur. “We willen koers op hoog niveau, want we zijn onderdeel van de UCI ProSeries. Veel ploegen maken nu al plannen voor 2021, ze willen graag koersen. De teams die we benaderen, hebben hun interesse bevestigd.”

Veiligheid

De organisatie mikt op 22 à 23 ploegen aan het vertrek, waaronder dus een groot aantal profteams. Volgens Cyclingnews hebben Deceuninck-Quick-Step en BORA-hansgrohe hun deelname al toegezegd aan de achtdaagse. Er zal in Argentinië gewerkt worden met een strikt coronaprotocol.

Het rittenschema moet nog worden bevestigd, maar de verwachting is dat meerdere etappes beginnen en eindigen op het San Juan Villicum-circuit. Dit is voor de organisatie logistiek goed te regelen en moet ook de renners beschermen. Traditioneel worden ook een korte tijdrit en een bergrit naar Alto Colorado (2.565 meter hoogte) opgenomen in het routeboek.