Vuelta a San Juan bevestigt deelname Peter Sagan

Peter Sagan rijdt in de Vuelta a San Juan zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg TotalEnergies. De organisatie van de Argentijnse etappewedstrijd bevestigde vandaag de deelname van de 31-jarige renner. Het is niet voor het eerst dat Sagan aan de start verschijnt. Ook in 2019 en 2020 kwam hij vroeg in het seizoen in actie in de Zuid-Amerikaanse ronde.

Sagan verlaat deze winter na vijf seizoenen BORA-hansgrohe voor een nieuw avontuur bij Team TotalEnergies, waar hij een contract voor twee jaar tekende. Inmiddels heeft hij al een eerste kennismaking met zijn nieuwe ploeg achter de rug. “Ik heb al een bezoek gebracht voor een medische test en bezocht daarnaast de service course. Ik was erg verrast over hoezeer ze georganiseerd zijn en hoe ze werken. Dat was mooi om te zien”, vertelde de Slowaak onlangs.

De Vuelta a San Juan wordt zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Zijn eerste grote doelen zijn de voorjaarsklassiekers. Daarna gaat hij zich voorbereiden op de Tour de France en het WK op de weg, dat komend jaar in Wollongong (Australië) wordt gehouden.