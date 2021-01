Vuelta a San Juan afgelast vanwege coronacrisis

De Vuelta a San Juan gaat dit jaar toch niet door. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. De Argentijnse rittenkoers zou verreden worden van 24-31 januari, maar vanwege de coronacrisis in Argentinië is alsnog een streep gezet door de editie van 2021.

Eerder werd nog gesuggereerd dat de Vuelta a San Juan door zou gaan, maar dan zonder Europese topteams. Dat plan gaat ook niet door. Er is dit jaar helemaal geen Vuelta a San Juan. Vorig seizoen ging de eindoverwinning in de Argentijnse provincie naar Remco Evenepoel.

De gouverneur van de provincie San Juan bracht het slechte nieuws op een persconferentie. “We hebben besoten om de 39ste editie van de Vuelta a San Juan af te gelasten”, zei Sergio Uñac. “Er komt ook geen editie met nationale of provinciale teams. Laten we hopen dat we volgend jaar de wedstrijden weer kunnen organiseren.”

De Vuelta a San Juan (UCI 2.Pro) zou dit jaar kunnen rekenen op de deelname van vier WorldTour-ploegen: BORA-hansgrohe, Deceuninck-Quick-Step, Cofidis en Israel Start-Up Nation. Onder meer Chris Froome, Peter Sagan, João Almeida, Elia Viviani en Filippo Ganna zouden afreizen naar Zuid-Amerika.

