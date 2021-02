Vuelta a Madrid geschrapt van UCI-kalender

In navolging van al veel Spaanse wedstrijden is ook de Vuelta a Madrid van de UCI-kalender geschrapt. De Madrileense rittenkoers zou begin mei georganiseerd worden, maar is nu door de plaatselijke wielerfederatie afgelast.

De Vuelta a la Comunidad de Madrid (UCI 2.1) stond op de planning van 6-9 mei. “Maar de ernstige gezondheidssituatie en de grote impact op onze gemeenschap maakt het onmogelijk om de ronde te organiseren”, aldus de organisatie. Daarbij wordt gewezen op de veiligheidsgaranties voor de renners, personeelsleden en de organisatoren zelf.

De Federación Madrileña de Ciclismo geeft aan dat het hoopt in 2022 de Vuelta a Madrid opnieuw kan organiseren. De rittenkoers werd vorig jaar ook al afgelast vanwege het coronavirus. Clément Russo was in 2019 de laatste winnaar van de wedstrijd.