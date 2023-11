vrijdag 24 november 2023 om 10:41

‘Vuelta a España voor vrouwen zet verplaatsing naar juni uit het hoofd’

De Vuelta Femenina dacht eraan om de editie van 2024 te verplaatsen naar juni, maar gaat ‘gewoon’ van start op 29 april. Dat nieuws brengt het Spaanse AS naar buiten.

De Ronde van Spanje voor vrouwen staat al sinds de bekendmaking van de Women’s World Tour gepland van 29 april tot en met 5 mei, maar meerdere ploegen zouden gevraagd hebben om de rittenkoers te verplaatsen op de kalender. Binnen de organisatie werd gesproken over juni (in de week van The Womens Tour) en zelfs, laat in het seizoen, in oktober.

Volgens bronnen van AS zijn inmiddels al die plannen van tafel geveegd en dus zal La Vuelta Femenina ‘gewoon’ eind april verreden worden. Een van de belangrijkste redenen daarvoor ligt bij de (vooral buitenlandse) tv-zenders, die op andere momenten in het jaar geen uitzendtijd kunnen garanderen.

Afgelopen seizoen ging de overwinning in de eindzege in La Vuelta Femenina naar Annemiek van Vleuten, na een spannende tweestrijd met landgenote Demi Vollering.