Vuelta a España telt bijna een miljoen toeschouwers in Nederland

De start van de Vuelta a España in Nederland is een groot succes geworden. De organisatie spreekt over liefst 997.500 toeschouwers die de afgelopen vier dagen naar de Spaanse wielerronde kwamen kijken. “Dit is veel meer dan waar wij op gerekend hadden”, zei koersdirecteur Javier Guillén trots.

Donderdagavond begon bij Hoog Catharijne in Utrecht het Spaanse feest met een ploegenvoorstelling, waarbij de renners zelfs eventjes in een bootje door de Singel voeren. Liefst 14.500 mensen waren hierbij aanwezig. Vrijdagavond opende een ploegentijdrit over 23,3 kilometer de Vuelta, waarbij 260.000 toeschouwers werden geteld. In de tweede rit van Den Bosch – Utrecht maakten de autoriteiten een schatting van 375.000 mensen, terwijl in de derde rit van Breda naar Breda de teller op 350.000 stond. Dat maakt een totaal van liefst 997.500. Een aantal waar de organisatie heel blij mee is.

Paul Depla, Burgemeester van Breda: “Breda was vandaag gehuld in Spaanse sferen. Met 350.000 bezoekers in Breda en langs het parcours was het vandaag grenzeloos genieten. Kijk bijvoorbeeld naar het prachtige moment in de Grote Kerk. De sfeer was fantastisch en we hebben vandaag weer laten zien dat Breda, Spanje en La Vuelta elkaar prachtig aanvullen.”

De Spaanse organisator Unipublic, kijkt eveneens terug op een succesvolle start van La Vuelta. “De warme reacties van het enthousiaste Nederlandse publiek waren geweldig. We voelden ons thuis”, aldus Javier Guillén, algemeen directeur van La Vuelta. “Het project La Vuelta Holanda is na twee jaar wachten uitgekomen en heeft onze verwachtingen overtroffen. Nederland is een plek die fietsen ademt en die we in ons hart gesloten hebben. We zijn gekomen om geschiedenis te schrijven en we vertrekken met een van de meest ongelooflijke verhalen die we, vanuit het perspectief van La Vuelta, ooit hebben meegemaakt”, besloot hij.