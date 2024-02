woensdag 28 februari 2024 om 18:54

Vuelta a España 2024 voor vrouwen gaat van start in Valencia

La Vuelta Femenina, de Ronde van Spanje voor vrouwen, gaat dit jaar van start in Valencia. Dat heeft de organisatie van de Spaanse rittenkoers laten weten in een persbericht, waarin ook de aankondiging staat dat het volledige parcours op vrijdag 8 maart gepresenteerd wordt.

De tiende editie van de Vuelta voor vrouwen wordt dit jaar verreden van zondag 28 april tot en met zondag 5 mei. Vanuit het vrouwenpeloton klinkt er kritiek op organisator Unipublic, omdat het parcours pas een kleine twee maanden van tevoren bekendgemaakt wordt. Dat gebeurt op 8 maart om 11.30 uur in het Palau de la Generalitat in Valencia.

De Gran Salida van La Vuelta Femenina 2024 is dus in kustplaats Valencia. Het is nog onbekend of dat gebeurt met een rit-in-lijn, een individuele tijdrit of een ploegentijdrit. Vorig jaar begon de ronde met een ploegentijdrit in Torrevieja. Daarvoor waren onder meer Marina de Cudeyo (2022), A Pobra de Trives (2021), Toledo (2020) de startplaats van de ronde.

Vorig jaar ging de eindzege in de Vuelta naar Annemiek van Vleuten na een spannende strijd met Demi Vollering.