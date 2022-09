Vuelta a España 2022 met meeste uitvallers ooit? Het kan nog erger…

Met Primož Roglič, Filippo Conca, Bryan Coquard en Rein Taaramäe kwam het totaal aantal opgevers deze Vuelta a España 2022 woensdag op liefst 44 stuks te staan. Dat zijn er nu al meer dan de jongste Tour de France (41) en de Giro d’Italia (27), terwijl de Ronde van Spanje nog vijf etappes duurt. Gevoelsmatig zijn het er veel. Maar het kan nog erger, zo blijkt.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Corona waart rond in het peloton, dat tot op heden voor veel opgaves zorgt. Maar ook zonder corona zijn er in het verleden veel uitvallers gerealiseerd. Als we puur kijken naar de Ronde van Spanje, dan toppen 2004 én 2005 de tabellen. In beide edities – gewonnen door Roberto Heras – werden zeventig uitvallers genoteerd. Kleine kanttekening: destijds reden ploegen nog wel met negen renners. Tegenwoordig zijn dat er nog acht per team.

Overigens zijn die zeventig ook geen record in een grote ronde. In de Giro d’Italia van 2003 – gewonnen door de Italiaanse klimmer Gilberto Simoni – haalden liefst 72 renners de eindstreep in Milaan niet. Toch spant de Tour de France de kroon. In 1998 staakten liefst een recordaantal van 98 renners de strijd voordat ze in Parijs arriveerden. Dat had alles te maken met een heksenjacht van de Franse politie, nadat de Festina-affaire aan het licht was gekomen.

Ook laatste tien jaar meer opgaves dan nu

Als we kijken naar de laatste tien jaar, dan zien we dat 44 uitvallers geen unicum is. In zowel de Vuelta, Giro als Tour is er het laatste decennium een uitgave geweest met meer opgaves dan nu. In de Giro van 2010 (gewonnen door Ivan Basso), de Tour van 2012 (gewonnen door Bradley Wiggins) en de Vuelta van 2013 (gewonnen door Chris Horner) waren er respectievelijk zestig, 46 en 54 opgaves. De Vuelta eindigt wel pas zondag en dus kan dat record dan aan diggelen liggen.

📊❌🇸🇮Roglic, 🇮🇹Conca en 🇫🇷Coquard DNS in 🇪🇸Vuelta s17. That makes 44 dropouts. ➡️🏁Most DNFs in a Grand Tour after 17 stages (since 2010):

48 | 🇪🇸'13, 🇮🇹'10

46 | 🇫🇷'12

45 | 🇮🇹'11

44 | 🇪🇸'22

40 | 🇮🇹'20, 🇫🇷'21

38 | 🇪🇸'10, 🇮🇹'14 💡 @WielerFlits, data by PCS. — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) September 7, 2022

📊🏁Big names dropping out 🇪🇸Vuelta, no record. ➡️❌Most DNFs in GTs (since 2000):

🇮🇹: 72 in '03

🇫🇷: 51 in '03 (92 in 💉'98 )

🇪🇸: 70 in '04+'05 ➡️since 2010:

60 | 🇮🇹'10

54 | 🇪🇸'13

48 | 🇮🇹'11

46 | 🇫🇷'12

44 | 🇪🇸'22*

43 | 🇫🇷'21,🇮🇹'20

42 | 🇪🇸'21,🇪🇸'10,🇮🇹'16

41 | 🇫🇷'22,🇮🇹'21 ©️ PCS — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) September 7, 2022