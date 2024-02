donderdag 15 februari 2024 om 11:50

Vuelta a Cantabria vanaf dit jaar een juniorenkoers op UCI-niveau

De Vuelta a Cantabria, de laatste jaren een hoog aangeschreven U23-wedstrijd in Spanje, is vanaf dit jaar een juniorenkoers op UCI-niveau. De meerdaagse wielerkoers door de regio Cantabrië was vroeger ook een profwedstrijd.

Voor de eerste editie van de Vuelta a Cantabria moeten we terug naar 1925. De onbekende Spanjaard Teodoro Monteys kroonde zich bijna honderd jaar geleden tot de allereerste winnaar van de koers. Een jaar later was er met Mariano Cañardo wel een bekende naam aan het feest. De in 1987 overleden Spanjaard won in zijn carrière maar liefst zeven keer de Ronde van Catalonië en boekte etappezeges in de Tour en Vuelta.

De wedstrijd werd tussen 1927 en 1963 slechts drie keer georganiseerd, maar werd daarna – als profwedstrijd – een blijvertje op de kalender. In de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw mocht de organisatie onder meer Domingo Perurena, Francisco Galdós (met drie zeges recordhouder), Jesús Manzaneque, Vicente Belda en Reimund Dietzen tot winnaar uitroepen.

Derde leven

Na de editie van 1990 verdween de wedstrijd weer voor langere tijd van de kalender, maar de Vuelta a Cantabria kende een derde leven in 2003. Sindsdien stond de wedstrijd – met uitzondering van 2007 – jaarlijks op het programma, maar dan wel als amateur- en later beloftenkoers. Twee renners die momenteel uitkomen in het profpeloton – Francisco Galván en Movistar-renner Vinicius Rangel – zijn de meest in het oog springende winnaars.

Vanaf dit seizoen staat de wedstrijd dus als UCI-juniorenkoers op de wielerkalender. De wedstrijd wordt dit jaar verreden van 1 tot en met 3 september.