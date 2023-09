zaterdag 9 september 2023 om 09:06

Vuelta 2023: Zo uniek is het 1-2-3’tje van Jumbo-Visma

Drie renners van dezelfde ploeg die de eerste drie plaatsen in de uitslag van een race bezetten: je ziet het niet elke dag gebeuren. Jumbo-Visma deed het vorig jaar al in de eerste Parijs-Nice-etappe met het trio Christophe Laporte, Wout van Aert en Primoz Roglic, maar in een bergrit in een grote ronde is dit zo mogelijk nog straffer.

We moeten terugzoeken naar de dertiende rit in de Vuelta van 1991 om de voorgangers van Jonas Vingegaard, Sepp Kuss en Primoz Roglic in een grote ronde te vinden. Jean-Paul van Poppel, John Talen en Uwe Raab gingen toen namens PDM-Ultima-Concorde, ook een Nederlandse ploeg, met de eerste drie plekken in de massasprint in Zaragoza aan de haal.

In de Tour gebeurde het zelfs voor het laatst in 1980, toen de Fransman Raymond Martin namens Miko-Mercier-Vivagel in Pau won. Althans, bij de mannen, want SD Worx domineerde de slottijdrit van de Tour de France Femmes dit seizoen ook met drie renners op het podium.

Wél zagen we een volledige podiumbezetting door éénzelfde ploeg nog een aantal keer op WorldTour-niveau terugkeren. Naast de Jumbo-Visma-sweeps, pakte ook INEOS-Grenadiers een aantal keer straf uit. Zoals in het eindklassement van de Ronde van Catalonië in 2021, met Adam Yates, Richie Porte en Geraint Thomas. Mocht Jumbo-Visma ook de eerste drie plekken in het eindklassement bezetten na 21 etappes, dan zou dat al helemaal een unieke prestatie zijn.

Grand Tour stages where 1 team completed a podium sweep 🇪🇸Vuelta '23 S13 | 🇳🇱Jumbo Visma

🇪🇸Vuelta '91 S13 | 🇳🇱PDM Ultima Concorde

🇮🇹Giro '87 S1a | 🇳🇱Panasonic – Isostar

🇪🇸Vuelta '82 S19 | 🇧🇪Safir – Marc – Concorde Any others? — Stats Goddess – Dani (@Stats_Goddess) September 8, 2023

Podium sweeps in .UWT races 🇪🇸Vuelta '23 S13 – 🇳🇱Jumbo Visma

🇫🇷Paria Nice '22 S4&1 – 🇳🇱Jumbo Visma

🇨🇭Romandie '21 Prologue – 🇬🇧INEOS

🇪🇸Catalunya '21 GC – 🇬🇧INEOS

🇨🇭Suisse '17 S9 – 🇺🇸BMC — Stats Goddess – Dani (@Stats_Goddess) September 8, 2023