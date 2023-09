zondag 10 september 2023 om 15:20

Vuelta 2023: Zieke Kévin Vauquelin moet opgeven in overgangsetappe

Arkéa-Samsic moet de Vuelta a España vervolgen met zeven renners, want in de vijftiende etappe naar Lekunberri heeft Kévin Vauquelin moeten opgeven wegens ziekte.

De 22-jarige Fransman, die als kopman van Arkéa-Samsic van start ging in de Vuelta, ging nog wel van start in de overgangsrit, maar bleek te ziek om de koers voort te zetten. Vauquelin kon deze ronde nog niet zijn stempel drukken, want hij zat geen een keer mee in de ontsnapping en stond ook in het algemeen klassement op grote achterstand.

Vauquelin is de 21ste uitvaller van deze Vuelta a España 2023.