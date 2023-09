Julian Dubbeld • woensdag 13 september 2023 om 19:15

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 18 naar La Cruz de Linares – Geen rustdag na de Angliru

Het lijden houdt na de Alto de l’Angliru niet op in deze Vuelta a España. Een dag later wacht het peloton weer een aantal vreselijke beklimmingen. Ook donderdag kan er weer met minuten gesmeten worden. WielerFlits blikt alvast vooruit.

Parcours

De renners duizelen nog van de beklimming van de Angliru van gisteren, maar krijgen weinig tijd om daarvan bij te komen. Rit achttien kent namelijk vijf gecategoriseerde cols en is de laatste echte bergrit van deze Vuelta. De winnaar van de rode trui kan na vandaag zomaar bekend zijn.

Deze – mogelijk – beslissende rit van 179 kilometer start in het kleine Pola de Allande. Vanuit dit dorpje trekken de renners richting de eerste klim van de dag, de Alto de las Estacas (5,1 km aan 7,5%), die al na dertig kilometer op het menu staat.

Deze col van de tweede categorie kan voor enkele klimgeiten het teken zijn om op avontuur te gaan, waarna de zwaardere Puerto de San Lorenzo (9,9 km aan 8,6%) voor een eerste schifting kan zorgen.

Op de top van deze klim hebben de renners nog negentig kilometer te gaan. Een lange afdaling van ruim twintig kilometer brengt de renners naar de volgende col. De Alto de Tenebredo (3,4 km aan 9,5%) is echter beduidend korter dan de andere pieken op deze dag.

De overgebleven vluchters en klassementsmannen zijn dan al bezig met de tweeloop in de finale. De klim naar Puerto de la Cruz de Linares (8,3 km aan 8,6%) moet namelijk twee keer worden bedwongen.

De finish van deze laatste bergrit ligt op de top van de tweede beklimming. Drie weken lang koersen en de zware bergrit van gisteren zitten dan al in de benen. De klassementsmannen moeten deze laatste kans grijpen om tijd goed te maken.

Donderdag 14 september, etappe 18: Pola de Alliande – La Cruz de Linnares (178,9 km)

Officieuze start: 12.47 uur

Officiële start: 12.55 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 178,9 kilometer

Favorieten

Een snipperdag na de etappe richting de Alto de l’Angliru? Geen sprake van! Ook in de achttiende rit van de Vuelta a España trekken de renners weer door het gebergte van Asturië en krijgen ze een loodzware finale voorgeschoteld met in de laatste 35 kilometer een dubbele passage van de Puerto de la Cruz de Linares. En daarvoor staat ook nog de zeer pittige Puerto de San Lorenzo op het programma.

Met andere woorden: dit is weer een etappe voor de pure klimmers, en een kans voor de klassementsrenners om de boel (figuurlijk dan) in de fik te steken. De vraag is alleen of we nog wel spektakel te zien zullen krijgen tussen de mannen voor het klassement, aangezien Jumbo-Visma – met Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic – de Vuelta volledig in zijn greep heeft. Er lijkt geen kruid gewassen tegen de Nederlandse formatie.

De rit van donderdag leent zich overigens nog wel tot spektakel en een eventuele coup van UAE Emirates, Bahrain Victorious of Movistar. Maar toch verwachten we een wat meer klassiek wedstrijdverloop, met een (al dan niet omvangrijke) vlucht die mag wegrijden. Jumbo-Visma was de voorbije dagen gebrand op de ritzege, maar zal nu waarschijnlijk toch met meer reserve koersen, al denkend aan Madrid. Dit biedt kansen voor de klimmers die al wat verder staan in het klassement, en geen bedreiging meer vormen voor de rode trui.

Wout Poels is de eerste naam die ons te binnenschiet. De Nederlander is bezig aan een goede Ronde van Spanje, al staat hij nog wel met lege handen. De ervaren klimmer werd al wel derde in de rit naar Bejes, vijfde op de Alto de l’Angliru, zesde in Javalambre en negende op Xorret de Catí en in Larra-Belagua, maar kan hij donderdag ook een gooi doen naar de overwinning? Poels was in de rit naar de Angliru weer ontzettend sterk, maar moest zich toen nog wegcijferen voor de ploeg en kopman Mikel Landa. Krijgt hij een dag later wel alle vrijheid?

Binnen zijn ploeg, Bahrain Victorious, is het tevens uitkijken naar Santiago Buitrago en Damiano Caruso. Buitrago staat nog redelijk dicht in het klassement (op meer dan tien minuten), maar zal ongetwijfeld wel wat ruimte krijgen.

Nog een renner die we met zekerheid kunnen opschrijven voor de vroege vlucht: Romain Bardet. De Franse klimmer van Team dsm-firmenich wist zich de voorbije weken al meerdere keren in de kijker te rijden, maar jaagt nog op die verlossende ritzege. In Javalambre en Larra-Belagua moest hij nog zijn meerdere erkennen in Sepp Kuss en Remco Evenepoel, kan hij nu dan wel het zegegebaar maken? De rit van donderdag moet een goede Bardet zeker liggen, en in een kopgroep hoort hij normaal altijd bij de betere klimmers.

Dat kunnen we ook zeggen over Michael Storer, die ook al zeer actief is geweest in deze Vuelta. De Australische klimmer was al vijfde in de door Remco Evenepoel gewonnen Pyreneeënrit naar Larra-Belagua en werd afgelopen dinsdag nog knap vierde in de rit naar Bejes. De vorm is er met andere woorden nog altijd bij Storer. Die laatste kan misschien wel een goede tandem vormen met Lenny Martinez, al is de jonge Fransman misschien wel door zijn beste krachten heen. Dat zou overigens zeker geen schande zijn: Martinez is immers nog altijd maar twintig jaar.

Poels, Bardet en Storer zaten woensdag in de rit naar de Angliru niet mee in de vlucht, Remco Evenepoel wel. De bergkoning van Soudal Quick-Step maakte ook in de zeventiende etappe weer indruk en wist uitstekende zaken te doen voor het bergklassement, maar zal donderdag weer de aanval kiezen. In rit achttien liggen immers weer een pak bergpunten voor het oprapen. Maar kan Evenepoel dan ook nog meestrijden om de ritzege? De Belgische kampioen is tot veel in staat, maar moet hij zijn eerdere inspanningen niet bekopen?

We schuiven voor de rit van donderdag ook graag Finn Fisher-Black naar voren. De nog altijd maar 21-jarige Nieuw-Zeelander is bezig aan zijn eerste rittenkoers van drie weken, maar het lijkt hem allemaal bijzonder goed af te gaan. Sterker: de coureur van UAE Emirates werd dinsdag – achter Jonas Vingegaard – zeer knap tweede in de lastige rit naar Bejes. Dat belooft wat voor de laatste echte bergrit van deze Vuelta! Movistar zal wellicht hopen op een positieve uitschieter van Einer Rubio. De Colombiaan reed in deze ronde vanuit de vlucht al naar twee top 10-noteringen.

Verder noteren we de namen van Cristian Rodríguez (Arkéa-Samsic), Juan Pedro López (Lidl-Trek), Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Lennard Kämna, Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) en wie weet ook wel Steff Cras (TotalEnergies). Deze renners zijn zeker niet kansloos, mochten ze erin slagen om mee te schuiven in een vroege vlucht. En wat mogen we nog verwachten van Marc Soler, nu zijn klassement om zeep is?

Voor de ritzege kijken we allereerst naar de vluchters, maar dat wil niet zeggen dat we geen strijd krijgen tussen de klassementsrenners. Wel integendeel: de achttiende etappe leent zich tot een gevecht tussen de grote tenoren. En dan kunnen we niet om de mannen van Jumbo-Visma heen. De Nederlandse ploeg domineert op verschillende terreinen en heeft met Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic de drie beste klimmers aan boord. Zien we dat ook donderdag weer op de lastige slotklim, de Puerto de la Cruz de Linares?

De overgebleven ‘concurrenten’ Juan Ayuso (UAE Emirates), Enric Mas (Movistar), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Aleksandr Vlasov en Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) lijken wel uitgeteld, al zullen ze ongetwijfeld nog wel iets proberen. Ayuso, Mas en Landa zullen zeker nog kijken naar een mogelijke podiumplaats in Madrid, ook al lijkt dit een haast onmogelijke opgave. Wie durft alles op het spel te zetten en van ver aan te gaan? Bahrain Victorious nam de koers op de flanken van de Angliru nog in handen, maar botste uiteindelijk op een counter van Jumbo-Visma.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout Poels

*** Remco Evenepoel, Romain Bardet

** Michael Storer, Marc Soler, Lennert Van Eetvelt

* Finn Fisher-Black, Santiago Buitrago, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic

Weer en TV

De renners mogen zich donderdag opmaken voor behoorlijk prettige weersomstandigheden. Het blijft de hele dag overwegend droog, terwijl het kwik in de middaguren zal stijgen naar de 25 graden Celsius. Er staat een matige tot zwakke wind, maar die zal dus geen rol van betekenis spelen.

Eurosport 1 en haar online kanalen (Eurosport.nl, Discovery+, GCN+) zijn er vanaf 12.30 uur bij van bij de start. Bij Sporza kun je om 13.35 uur inschakelen. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.