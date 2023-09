zondag 17 september 2023 om 18:54

Vuelta 2023: Sepp Kuss wordt de vierde Amerikaan met een grote ronde op zijn naam

Tenzij er hele gekke dingen gebeuren, zal Sepp Kuss zich vanavond tot eindwinnaar van de Vuelta a España kronen. Hij is dan pas de vierde renner uit de Verenigde Staten met een grote ronde op zijn naam. Slechts zeven Amerikanen vinden we terug in de top-drie van een grote ronde.

De eerste Amerikaan die een grote ronde wist te winnen, was Greg Lemond. Hij effende het pad voor zijn landgenoten door in 1986 de Tour de France op zijn naam te schrijven. In 1989 en 1990 zou hij dat kunstje nog eens herhalen.

Hampsten en Horner

Eind jaren negentig begon Lance Armstrong aan een hegemonie van zeven jaar in de Ronde van Frankrijk, maar zijn resultaten uit die jaren zijn geschrapt vanwege dopinggebruik. Floyd Landis stond in 2006 ook op de hoogste trede van het podium in Parijs, maar hij moest zijn overwinning eveneens inleveren. Ook hij had uit de pot met verboden middelen gesnoept.

Terwijl Lemond de enige officiële Amerikaanse Tourwinnaar is, is Andy Hampsten de enige Amerikaanse winnaar van de Giro d’Italia. Hij schreef de Italiaanse ronde op zijn naam in 1988. Ruim vijfentwintig jaar later volgde de eerste en tot nog toe enige zege in de Vuelta a España voor een renner uit de Verenigde Staten. Chris Horner kroonde zich – op 41-jarige leeftijd – tot eindlaureaat van de drieweekse rittenkoers. Na Lemond, Hampsten en Horner is Kuss dus de vierde Amerikaan die een grote ronde weet te winnen.

Podiumplaatsen

In totaal stond er (geschrapte resultaten niet meegeteld) vijftien keer een renner uit de Verenigde Staten op het eindpodium van een grote ronde. Allereerst zijn er de zes eindoverwinningen: drie keer Lemond, één keer Hampsten, één Horner en één keer Kuss.

Daarnaast werd Lemond nog een keer tweede (1985) en derde (1984) in de Tour de France en een keer derde (1985) in de Giro d’Italia. In die Giro eindigde Hampsten ook nog eens als derde (1989), terwijl Tyler Hamilton in 2002 tweede werd. Levi Leipheimer had dan weer succes in Spanje: hij noteerde een tweede (2008) en derde (2011) plaats. Ook Bobby Julich werd eens derde in een grote ronde, de beruchte Ronde van Frankrijk 1998. Tot slot, is er toch nog Lance Armstrong. Zijn derde plaats in de comeback Tour van 2009 heeft hij namelijk wel mogen behouden.

Amerikaanse eindwinnaars van een grote ronde

Greg Lemond – Tour de France 1986, 1989 en 1990

Andy Hampsten – Giro d’Italia 1988

Chris Horner – Vuelta a España 2013

Sepp Kuss – Vuelta a España 2023