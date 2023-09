zondag 10 september 2023 om 15:09

Vuelta 2023: Remco Evenepoel bedankt vluchtmakker Romain Bardet op bijzondere manier

Remco Evenepoel heeft zondag Romain Bardet op een bijzondere manier bedankt, daags nadat ze samen de Vuelta-etappe naar Larra-Belagua kleurden en Evenepoel aan het langste eind trok. De kopman van Soudal Quick-Step bracht voor de vijftiende etappe een bezoekje aan de ploegbus van Team dsm-firmenich.

Volgens de Spaanse krant AS heeft Evenepoel in de ploegbus van het Nederlandse team een Belgische kampioenstrui overhandigd aan Bardet. Ook zou hij de Franse klimmer de trofee als winnaar van de etappe gegeven hebben.

Na zijn ritzege van zaterdag was Evenepoel al lovend over zijn samenwerking met Bardet. “We werkten goed samen. We hadden afgesproken dat ik op de beklimmingen zou werken als hij op het vlakke mee zou rijden. Ik was alleen niet helemaal zeker of hij me kon volgen, maar hij bleef er uiteindelijk lang bij”, blikte hij terug.