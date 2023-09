zondag 10 september 2023 om 13:21

Vuelta 2023: Evenepoel toont Marokkaanse vlag als steunbetuiging aan slachtoffers aardbeving

Voor de start van de vijftiende etappe van de Vuelta a Espana toonden Remco Evenepoel en zijn ploeggenoten van Soudal Quick-Step de Marokkaanse vlag op het startpodium. Dit deed de ploeg om zijn steun te betuigen aan de slachtoffers van de zware aardbeving in Marokko.

De Belgische kampioen heeft een speciale band met Marokko, aangezien zijn vrouw Oumi van Marokkaanse afkomst is. “Het was een zeer emotionele dag gisteren. Het tweede deel van mijn familie is Marokkaans. Het is een moeilijke periode voor Oumi en haar familie”, liet Evenepoel voor de start weten aan Het Laatste Nieuws.

“Het was in een streek kort bij haar familie. Dit zorgt toch wel voor wat kopzorgen en moeilijke momenten. Deze vlag is een klein dingetje dat we konden doen om iedereen te steunen”, aldus Evenepoel.

Remco & The Wolfpack stand with the people of Morocco 🇲🇦 in these difficult times 🙏#LaVuelta23 pic.twitter.com/jIDejjHhsJ — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 10, 2023

In Marokko is het dodental als gevolg van de aardbeving inmiddels opgelopen tot boven de tweeduizend. De meeste mensen zijn omgekomen in de provincies Al Haouz (1293) en Taroudant (452). Ook zijn er zeker 2059 gewonden. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen.