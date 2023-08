zondag 27 augustus 2023 om 15:55

Vuelta 2023: Punaises gespot op het parcours, Remco Evenepoel rijdt lek

De start van de Vuelta a España in Barcelona is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Na de veelbesproken ploegentijdrit in de donkerte van Barcelona is op de tweede dag sprake van punaises op het parcours. Dat meldt onder meer journalist Edwin Winkels op sociale media. Onder meer topfavoriet Remco Evenepoel kreeg te maken met een lekke band.

Evenepoel werd ongeveer 95 kilometer voor de finish in Barcelona op achterstand gemeld van het peloton. Door de lekke band moest hij een wiel wisselen, waarna hij door een groot deel van zijn Soudal Quick-Step-ploegmaats werd teruggebracht naar het peloton. Niet lang daarna werd online gesproken over punaises op de route.

Geen eenvoudig openingsweekeinde voor #LaVuelta23. Onweer en duisternis gisteren, nu na de regen punaises op de weg. O.a. Evenepoel reed lek. — edwin winkels (@edwinwinkels) August 27, 2023