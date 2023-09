vrijdag 8 september 2023 om 10:35

Vuelta 2023: Juan Ayuso kampt met rugklachten na valpartij

Juan Ayuso kampt in aanloop naar het zware Vuelta-tweeluik door de Pyreneeën met rugklachten. De klassementsrenner van UAE Emirates gaf na de etappe naar Zaragoza bij Marca aan dat hij hoopt op verbetering, nadat hij woensdag ten val kwam.

De valpartij van Ayuso gebeurde woensdag tijdens de neutralisatie van de rit naar La Laguna Negra. Op die klim kon hij uiteindelijk de favorieten volgen en ook in Zaragoza finishte hij in het peloton. Maar de gevolgen van de crash voelt hij nog wel. “De hardste klap was op mijn rug. Maar hoewel mijn rug pijn doet, moet ik nog altijd trappen met mijn benen. Laten we kijken of het minder pijn gaat doen”, vertelde hij daags voor de bergrit naar de Col du Tourmalet.

In het algemeen klassement is de Spanjaard achtste op 2.25 minuut van rode trui Sepp Kuss. Volgens Ayuso gaat de Vuelta nu een nieuwe fase in. “Tot de tijdrit naar Valladolid was het eerste deel en vanaf de Tourmalet zal het een andere wedstrijd zijn”, verwacht hij. “Het zal niet makkelijk worden om Kuss van de troon te stoten. Vrijdag wordt het een zeer tactische etappe, waarin we ons van onze sterkste kant moeten laten zien.”