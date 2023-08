woensdag 23 augustus 2023 om 10:54

Vuelta 2023: Jetse Bol maakt ook dit jaar weer deel uit van selectie Burgos-BH

Jetse Bol mag zich ook dit jaar weer opmaken voor de Vuelta a España. De 33-jarige Nederlander is opgenomen in de definitieve selectie van Burgos-BH. De Spaanse formatie rekent de komende weken ook op de Spaanse routinier Daniel Navarro.

Voor Bol wordt het zijn zevende opeenvolgende Vuelta-deelname en zijn zesde in het tenue van Burgos-BH. De rasaanvaller wist zich ook dit seizoen weer meerdere keren in de kijker te rijden, met een negende plaats in de Franse eendagskoers Classic Grand Besançon Doubs en een tiende stek in de Tour du Doubs. Ook won hij het bergklassement in de Vuelta a Castilla y Leon.

De ploeg mikt traditiegetrouw op de overgangsetappes, in de hoop op een ritzege. Met Bol, Cyril Barthe, Ander Okamika, Jesús Ezquerra en Pelayo Sanchez heeft de ploeg heel wat aanvallers geselecteerd. “Dit is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, en een kans om onze sponsor te tonen op het internationale wielertoneel”, schetst algemeen directeur Julio Andrés Izquierdo.

“We trekken met een goede ploeg naar de Vuelta en we hopen drie weken lang op een goed niveau te presteren. We staan als Burgos-BH altijd met een bepaalde ambitie aan de start van onze thuisronde en die lijn moeten we doortrekken”, aldus Izquierdo.

In de bergetappes hoopt de ploeg op een uitschieter van José Manuel Diáz of de inmiddels 40-jarige Daniel Navarro. Eric Fagúndez is de achtste en laatste renner in de selectie: de Uruguayaan is er voor het eerst bij in een grote ronde. Opvallend: sprinter Manuel Peñalver ontbreekt dit jaar.