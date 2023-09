woensdag 13 september 2023 om 09:25

Vuelta 2023: Intermarché-Circus-Wanty ziet ook Rune Herregodts opgeven

Zoek vandaag in de zeventiende etappe van de Vuelta a España niet meer naar Rune Herregodts. De Belgische hardrijder van Intermarché-Circus-Wanty slaagde er dinsdag niet in om de finish te bereiken van de zestiende rit, met aankomst in Bejes.

De 25-jarige Herregodts ging nog wel van start in de zestiende etappe, maar kneep onderweg dus in de remmen. De Belg, die vooral te boek staat als een tijdrijder en aanvaller, was bezig aan de eerste grote ronde uit zijn carrière.

Herregodts wist zich in de eerste twee Vuelta-weken niet te onderscheiden en stond na vijftien etappes 139ste in het algemeen klassement, op net geen drie uur van leider Sepp Kuss.

Intermarché-Circus-Wanty moest eerder in de Vuelta ook al afscheid nemen van Kobe Goossens (na rit 4) en Rein Taaramäe (rit 14) en is nu nog met vijf renners in koers. Herregodts is de 26ste uitvaller in de Ronde van Spanje.