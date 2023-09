zondag 10 september 2023 om 18:01

Vuelta 2023: Groves vreest voor zijn puntentrui nu Evenepoel op ritzeges jaagt

Remco Evenepoel heeft zich na zijn inzinking in de bergrit naar de Col du Tourmalet gericht op etappezeges in de Vuelta a España. Groenetruidrager Kaden Groves vreest daardoor voor zijn leidende positie in het puntenklassement, gaf hij na afloop van de vijftiende etappe toe. In die rit naar Lekunberri werd Evenepoel vierde en sprintte Groves in de achtergrond naar een twaalfde plek.

Groves zat vroeg in de rit al mee in een grote kopgroep, maar op de eerste gecategoriseerde klim van de dag ging het – onder het tempo van Evenepoel – te hard voor de Australische sprinter van Alpecin-Deceuninck. “We wilden ervoor gaan, maar er zaten te veel sterke renners van voren”, gaf Groves toe bij Eurosport. “Remco heeft daarin een grote rol gespeeld, want hij maakte het zo zwaar dat het te lastig voor mij was om mee te schuiven in de vlucht.”

“Hij rijdt zijn koers en ik de mijne. Heel lastig om hem te volgen als hij goed is”, weet ook Groves. “Ik weet niet of hij onderweg punten voor de groene trui heeft gepakt? Aan de finish zal hij die wel gepakt hebben. Kudo’s voor hem daarvoor.”

De sprinter zal die complimenten wel uitdelen als een boer met kiespijn. In het puntenklassement heeft Groves nu zelf 208 punten, terwijl Evenepoel (die 19 punten pakte door zijn vierde plaats) op 135 punten staat. Een verschil van 73 punten, met nog zes etappes te gaan.