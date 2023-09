vrijdag 15 september 2023 om 17:18

Vuelta 2023: Grote valpartij in laatste kilometers negentiende etappe, favoriet Groves betrokken

Het peloton werd in de negentiende etappe van de Vuelta a España opgeschrokken door eeen grote valpartij. In volle sprintvoorbereiding kwam een renner van Alpecin-Deceunicnk helemaal vooraan in het peloton ten val en nam een aantal renners, waaronder favoriet voor de zege Kaden Groves, mee.

De coureur reed in tweede positie en tikte een renner van EF Education-EasyPost aan, waardoor hij zijn evenwicht verloor en een renner van dsm-firmenich meenam. Omdat de valpartij in de laatste drie kilometer plaatsvond zal de val geen invloed hebben op het klassement.