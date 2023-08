vrijdag 25 augustus 2023 om 15:52

Vuelta 2023: Gerben Thijssen moet passen door positieve coronatest

Gerben Thijssen zal niet deelnemen aan de Vuelta a España. De Belgische sprinter van Intermarché-Circus-Wanty heeft positief getest op het coronavirus en kampt met milde symptomen. Simone Petilli zal Thijssen vervangen.

Thijssen trok naar de Vuelta met als doel om zich te tonen in de vlakke etappes. De Limburger kreeg daarvoor met Boy van Poppel, Julius Johansen en Hugo Page een heuse sprinttrein mee. Thijssen kon dit seizoen al driemaal zegevieren. Zijn grootste zege was de Bredene Koksijde Classic, waar hij Pascal Ackermann en Sam Welsford klopte.

Gerben Thijssen will not participate in #LaVuelta23, after testing positive for COVID with mild symptoms this Friday 😔

Gerben will be replaced by Simone Petilli. pic.twitter.com/LgYs0ybbj1

— Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) August 25, 2023