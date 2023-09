donderdag 14 september 2023 om 10:02

Vuelta 2023: Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) knijpt in de remmen

Geoffrey Bouchard zal de 78ste editie van de Vuelta a España niet uitrijden. De 31-jarige Franse klimmer van AG2R Citroën slaagde er woensdag niet in om de finish te bereiken van de zeventiende etappe.

De renners kregen gisteren met de Alto de l’Angliru een iconische maar ook loodzware beklimming voorgeschoteld, maar Bouchard besloot al eerder in de remmen te knijpen. De Fransman had last van een pijnlijke rechterschouder en kon zijn weg niet vervolgen, zo meldt AG2R Citroën op social media.

Bouchard kende ook al geen ideale aanloop richting de Ronde van Spanje. De man die zich in 2019 nog tot bergkoning wist te kronen in de Vuelta, voelde zich voor de start van de ronde nog niet helemaal de oude, na een valpartij in het Critérium du Dauphiné. Hierdoor moest hij de Tour de France al laten schieten.

Bouchard is de 27ste uitvaller in de Vuelta a España. Zijn ploeg AG2R Citroën is nu nog met zeven renners in koers.