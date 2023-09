donderdag 7 september 2023 om 11:23

Vuelta 2023: ‘Fietsendief’ Filippo Ganna dolt met landgenoot Jacopo Mosca

Filippo Ganna heeft het duidelijk naar zijn zin in de Vuelta a España. De Italiaan wist zich op de fiets al meerdere keren te onderscheiden, maar laat ook van zich horen buiten de koers. Zo ging de hardrijder rond op sociale media, toen hij met een Trek-fiets op de schouder richting de start reed.

Opvallend, want Ganna rijdt als renner van INEOS Grenadiers zelf op een Pinarello. Het bleek om de fiets van zijn landgenoot Jacopo Mosca – die uitkomt voor Lidl-Trek – te gaan. “Ik verkoop zijn fiets, stuur een bericht voor meer info”, dolt Ganna op X, voorheen Twitter.

De Italiaanse hardrijder reed niet zomaar met de fiets van Mosca op zijn schouder richting de start, aangezien die laatste voor de grap al eens de fietscomputer van de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden had ‘gestolen’. Een reactie van Ganna kon dan ook niet uitblijven…

Ganna heeft al een ritzege op zak in de Ronde van Spanje. De Italiaan snelde dinsdag namelijk naar de zege in de individuele tijdrit met start en finish in Valladolid. Ganna versloeg niemand minder dan wereldkampioen Remco Evenepoel. De Italiaan werd eerder ook al tweede in de sprintrit naar Burriana en maakte gisteren nog indruk in de vroege vlucht als luxehelper van Geraint Thomas.