woensdag 23 augustus 2023 om 18:00

Vuelta 2023: Deze Nederlanders rijden de Vuelta a España

Overzicht De Vuelta a España is zoals ieder jaar de laatste grote ronde van het seizoen. Dit jaar gaat de Ronde van Spanje op 26 augustus van start in de Catalaanse hoofdstad Barcelona en eindigt de rittenkoers drie weken later in de Spaanse hoofdstad Madrid. Welke Nederlanders doen er mee aan de Vuelta? WielerFlits zet de Nederlandse deelnemers op een rij.

Dit is een voorlopige lijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Dit zijn de Nederlanders in Vuelta a Espana

JUMBO-VISMA

LIDL-TREK

EF EDUCATION - EASYPOST

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

BAHRAIN VICTORIOUS

INEOS GRENADIERS

TEAM JAYCO ALULA

BURGOS-BH

