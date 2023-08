zaterdag 26 augustus 2023 om 11:02

Vuelta 2023: Alleen Sepp Kuss kan drie grote rondes starten én uitrijden dit jaar

Sepp Kuss is de enige renner in het peloton die de grote rondes kan uitrijden dit jaar. Luis Léon Sánchez staat ook aan de start van zijn derde grote ronde, maar de Spanjaard reed de Tour de France – in tegenstelling tot Kuss – niet uit.



De combinatie Giro-Tour-Vuelta is iets wat we niet al te vaak zien. Uniek is het echter niet, zo reed onder andere Thomas De Gendt – een bekend voorbeeld – in 2019 nog de drie grote rondes. Daarnaast is er natuurlijk ook nog ex-renner Adam Hansen, die tussen de Vuelta van 2011 en de Giro van 2018 maar liefst twintig grote rondes op een rij reed.

Die prestatie van Hansen zien we nu niemand meer neerzetten, maar wat wel populair is, is de combinatie Giro-Vuelta. Dit seizoen zijn er heel wat renners die die twee grote rondes rijden. Onder meer Primoz Roglic, Geraint Thomas, Thymen Arensman, Filippo Ganna, João Almeida, Jay Vine, Bauke Mollema, Aleksandr Vlasov en Kaden Groves staan aan de start van hun tweede grote ronde van het seizoen.

Zowel de Tour als de Vuelta rijden, is iets wat minder voorkomt. Renners als Jonas Vingegaard, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, Egan Bernal, Mikel Landa, Wout Poels en Marc Soler doen het wel.