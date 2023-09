vrijdag 8 september 2023 om 10:07

Vuelta 2023: Alan Jousseaume moet opgeven met gebroken heup

TotalEnergies moet de Vuelta a España vervolgen met zes renners. Na de eerdere opgave van Pierre Latour moet ook Alan Jousseaume de ronde verlaten. De 25-jarige Fransman heeft zijn heup gebroken.

“Bij zijn valpartij tijdens de twaalfde etappe heeft Alan Jousseaume een gebroken rechterheup opgelopen”, schrijft TotalEnergies in een kort statement op sociale media. “Onze renner komt daardoor niet aan de start van de dertiende etappe, want hij moet noodgedwongen opgeven. Wij wensen hem een ​​spoedig herstel.”

Jousseaume reed de etappe van gisteren naar Zaragoza nog wel uit na zijn val, al was dat wel op meer dan negen minuten van ritwinnaar Juan Sebastián Molano. Een dag eerder zat hij in de bergetappe naar La Laguna Negra in de vlucht van de dag en werd hij uiteindelijk dertiende op de lastige slotklim.