Vuelta 2022: Wisselvallige weersomstandigheden tijdens Nederlands openingsweekend

De Vuelta a España gaat dit jaar ver buiten de Spaanse landsgrenzen van start, in Utrecht. Na de openingsploegentijdrit staan nog twee Nederlandse etappes op het programma. Betekent dit dat we in het eerste weekend ouderwets Hollands weer krijgen? Weeronline zocht het speciaal voor WielerFlits uit.

Vrijdagavond, voorafgaand en tijdens de ploegentijdrit waarmee de Vuelta opent, is er alvast kans op buien in Utrecht. De renners moeten dus rekening houden met natte wegen. Bovendien is het mogelijk dat de omstandigheden voor de ene ploeg anders zijn dan voor de andere. De kans op buien is namelijk vooral groot aan het einde van de middag, als regen- en onweersbuien van west naar oost over het land trekken. Daarna neemt de buienkans geleidelijk af. Mogelijk hebben de ploegen die laat starten dus een voordeel.

Op zaterdag, als de renners van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht rijden, is het heerlijk fietsweer. Een dikke negen, aldus Weeronline. Het wordt zo’n 24 graden en er waait een matige zuidwesten- tot westenwind. Ondanks wat stapelwolken, gaat het waarschijnlijk niet regenen. Zondag, tijdens de rit van en naar Breda, neemt de bewolking echter toe. Toch zal het ook dan meestal droog zijn en is het heel normaal zomerweer. De maximumtemperatuur komt in Breda uit op een graad of 25.