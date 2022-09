Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 21 naar Madrid

Na drie weken zwoegen en zweten is het tijd voor een (sprint)feest. De truien zijn vergeven en de klimmen zijn volbracht, waardoor alle renners een vlakke etappe hebben verdiend. De sprinters, voor zover ze er nog zijn, zullen de afgelopen dagen steeds meer hebben uitgekeken naar deze dag. Het bereiken van deze etappe zal voor velen al als een prijs an sich voelen, maar in Madrid mogen de snelste mannen van de wereld nog één keer vlammen. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De race zal starten in Las Rozas, een van de vele voorsteden van Madrid. Vanaf daar zullen de hardrijders 101,8 kilometer lang als helden worden ontvangen door de Spaanse locals. De etappe loopt eerst even naar boven, richting Torrelodones. Vanaf daar zal er weer gedraaid worden richting Madrid, waar een parcours op het peloton staat te wachten.

De startplaats zal op de weg naar de hoofdstad wederom worden gepasseerd. Via Pozuelo de Alarcón zal er langs Casa de Campo worden gereden, wat het grootste stadspark van heel Europa is. Daarna wordt het parcours al snel betreden, wat in totaal acht keer wordt gefietst.

Het rondje is zes kilometer lang en loopt onder meer langs het Buenavista-paleis, het Prado-museum en veel meer prachtige Madrileense gebouwen in het hart van de stad. Madrid is naast haar voetbalhelden ook groot in het voortbrengen van wielrenners, zo zijn Tour de France-winnaars Alberto Contador en Carlos Sastre er geboren.

De finish van deze etappe, en daarmee ook van de Vuelta 2022, ligt naast het gemeentehuis. Recht voor het prachtige witte paleis zullen de beste sprinters van deze editie het nog nog eens opnemen tegen elkaar, en dat is iets wat we niet vaak hebben gezien deze ronde. Met een rechte aanloop op de streep zullen de snelste benen van het peloton nog één keer alles geven om met een (extra) etappezege weer naar huis te keren.

Officieuze start: 17.10 uur

Officiële start: 17.26 uur

Finish: tussen 19.55 en 20.10 uur

Afstand: 96,7 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint, tweede finishpassage in Madrid: tussen 18.40 en 18.50 uur

Favorieten

Er werd in deze Ronde van Spanje al zeven keer gesprint om de zege. We kijken daarbij niet naar de sprints van kleine groepjes, maar enkel die van het peloton. Sam Bennett kon zo tweemaal zegevieren, Primoz Roglic een keer, Kaden Groves een keer en Mads Pedersen drie keer. De overwinning van Pedersen in Tomares tellen we wel mee, omdat het daar niet de vluchters, maar de sprinters waren die in het kleine groepje zaten.

Mads Pedersen is met andere woorden bezig aan een zeer goede Ronde van Spanje. De Deense ex-wereldkampioen is bovendien leider in het puntenklassement, waar zijn naaste achtervolger Fred Wright op meer dan 200 punten volgt. Pedersen is zonder enige twijfel de beste sprinter deze Vuelta, maar wat kan de renner van Trek-Segafredo op het biljartvlakke parcours in Madrid? Op de Champs-Elysées in Parijs werd Pedersen al eens tweede, maar de sprint in Madrid heeft geen kasseien en vals platte stukken.

Op papier is Tim Merlier de snelste van het pak. De Belgische sprinter van Alpecin-Deceuninck kon echter nog niet winnen deze Ronde van Spanje. In Utrecht en Cabo de Gata werd Merlier derde, in Breda moest hij vrede nemen met plaats zes. De 29-jarige coureur is stilaan bezig aan zijn laatste wedstrijden voor Alpecin-Deceuninck, Merlier gaat na het einde van dit seizoen naar de ploeg van Remco Evenepoel en Patrick Lefevere. Merlier zal met andere woorden zeer gemotiveerd zijn om nog eens te winnen voor de gebroeders Roodhooft. De pure sprint in Madrid moet hem bovendien zeer goed liggen. Als Merlier kan zegevieren in de Spaanse hoofdstad, zal de Belg een etappe gewonnen hebben in elke grote ronde, telkens bij zijn eerste deelname.

Nederland kon in de Vuelta een aantal keer juichen. Zo won Jumbo-Visma op de eerste dag de ploegentijdrit en hielden ze de rode trui een aantal dagen binnen de ploeg, maar ook Thymen Arensman liet de natie uit de zetel sprinten door zijn zege in de koninginnenrit. De Nederlandse hoop op de laatste dag van de Ronde van Spanje? Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) en Mike Teunissen (Jumbo-Visma). Van Poppel toonde zich in de eerste week door perfecte lead-outs te doen voor Bennett, maar kwam ook daarna een aantal keer dicht bij de zege. Teunissen mengde zich ook een aantal keer, met een vierde plaats in Utrecht als beste notering.

Pascal Ackermann reed al vijf keer top-10 de afgelopen drie weken. In Montilla en Tomares werd hij derde en tweede, Pedersen was telkens degene die hem van de zege hield. De Duitse coureur van UAE Emirates toonde daarmee wel zijn goede vorm. Daarnaast heeft Ackermann met Juan Sebastián Molano een uitstekende lead-out, al durft de Colombiaan ook voor zijn eigen kansen te gaan. Ackermann kan het kopmanschap echter zeker opeisen, in 2020 wist hij namelijk al eens te winnen in Madrid. De Duister klopte toen onder meer Bennett en Jasper Philipsen in de slotrit van de Vuelta. Ackermann zal dat huzarenstukje zeker nog eens willen overdoen.

Zoals al eerder vermeld is Kaden Groves een van de weinige sprinters die al kon winnen in de Ronde van Spanje. De Australiër klopte in Cabo de Gata op sterke wijze Van Poppel en Merlier. Groves heeft bovendien met Luke Durbridge, Michael Hepburn, Lawson Craddock en Lucas Hamilton nog vier sterke ploegmaten bij BikeExchange-Jayco die hem kunnen bijstaan in de sprint. De 23-sprinter kan, als hij zou winnen in Madrid, zijn eerste gronde ronde verlaten met twee zeges. Wat zou dat knap zijn!

Vervolgens komen we bij de outsiders voor de zege. Fred Wright stond al drie keer op het podium in de Vuelta en eindigde daarnaast nog eens vier keer in de top-10. De 23-jarige Brit koerst graag aanvallend, maar heeft ook een sterke sprint in de benen. Wright moet het in principe in een vlakke sprint afleggen tegen de echte sprinters, maar de renner van Bahrain Victorious verdient zeker een ster. Dat geldt ook voor Daniel McLay. De landgenoot van Wright, die uitkomt voor Arkéa-Samsic, toonde zich ook meermaals in de Vuelta. Zo werd McLay nog derde in de massasprint in Breda.

Andere renners om in de gaten te houden zijn Cedric Beullens (Lotto Soudal), John Degenkolb (Team DSM), Fabien Lienhard (Groupama-FDJ) en Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi). Zeker Beullens verdient wat extra aandacht, de jonge Belg mengde zich al een aantal keer in de strijd. Beullens kan niet al te vaak voor zijn eigen kans gaan en zal zich nog eens willen tonen in Madrid.

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt zondagavond best warm in Madrid. De temperaturen zullen rond de 30 graden Celsius schommelen in de avond, echte Spaanse temperaturen dus. Er zal echter ook wat bewolking hangen, wat de gevoelstemperatuur zal doen verlagen. Regen hoeven we niet te verwachten in Spanje. Het zal ten slotte waaien aan windkracht drie vanuit het zuiden.

De tweede etappe is vanaf 17.00 uur live te volgen op de Eurosport Player, op hetzelfde moment begint de uitzending op Eurosport 1. Sporza (op Canvas) is er bij vanaf 18.20 uur. Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen van de eerste rit-in-lijn van de Vuelta a España!