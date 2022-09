Vuelta 2022: Thymen Arensman wint koninginnenrit op Sierra Nevada, Evenepoel houdt stand

Thymen Arensman heeft de koninginnenrit van de Vuelta a España gewonnen. De Nederlandse renner van Team DSM was de beste op de Sierra Nevada, waar gefinisht werd op Alto Hoya de la Mora. Enric Mas en Miguel Angel López mochten mee op het podium. Remco Evenepoel moest in de slotfase Primoz Roglic laten rijden, maar verloor slechts vijftien seconden.

Op zondag stond de koninginnenrit van de Vuelta a España op het programma. De renners begonnen aan de vijftiende etappe in Martos, waarna een 152,6 kilometer lange etappe de finish in Sierra Nevada lag. Onderweg moesten er twee beklimmingen bedwongen worden, maar alle ogen waren gericht op de zware slotklim Alto Hoya de la Mora.

Een korte etappe, dat nodigt uit om aan te vallen. Meteen na het startschot in Martos kregen we dan ook een heleboel aanvallen. Het tempo lag bijzonder hoog in het peloton en net op dat moment kwam Wilco Kelderman ten val. De Nederlander staat achtste in het algemeen klassement. Kelderman, die onder meer flinke schaafwonden had aan zijn linkerschouder, kreeg steun van ploegmaten Jonas Koch en Matteo Fabbro om terug te keren in het peloton, maar dat duurde toch enkele tientallen kilometers.

Zeer grote ontsnapping met onder meer Carapaz, Vine en Nibali

Dat laatste had alles te maken met de demarrages vanuit het peloton. Uiteindelijk kregen we na een kleine 30 kilometer een ontsnapping. Rohan Dennis, Sam Oomen (beiden Jumbo-Visma), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), David de la Cruz, Vincenzo Nibali (beiden Astana Qazaqstan), Gino Mäder, Fred Wright (Bahrain Victorious), Jai Hindley (BORA-hansgrohe), Rubén Fernández (Cofidis), Rigoberto Urán, Hugh Carthy (beiden EF Education-EasyPost), Rudy Molard, Sébastien Reichenbach (beiden Groupama-FDJ), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), Omer Goldstein (Israel-Premier Tech), Nelson Oliveira (Movistar), Fausto Masnada, Louis Vervaeke (Quick-Step-Alpha Vinyl), Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), Thymen Arensman (Team DSM), Mads Pedersen , Antonio Tiberi (Trek-Segafredo), Marc Soler, Brandon McNulty (beiden UAE Emirates), Xandro Meurisse, Jay Vine (beiden Alpecin-Deceuninck), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) en Elie Gesbert (Arkéa-Samsic) zaten in de zeer grote ontsnapping.

In totaal geraakten maar liefst 29 renners in de vroege vlucht. Alleen Lotto Soudal, Equipo Kern Pharma en Burgos-BH hadden geen renner in de eerste groep. Rodetruidrager Evenepoel had met Masnada en Vervaeke twee ploegmaten in de kopgroep, maar ook nummer twee Roglic zag Dennis en Oomen in de openingsfase met de vluchters meeschuiven. In het peloton zette Quick-Step-Alpha Vinyl zich op kop nadat de kopgroep definitief wegreed. Het tempo van The Wolfpack lag niet zo hoog, de koplopers konden een zestal minuten wegrijden.

AG2R Citroën zet zich op kop

Op 78 kilometer van de streep kregen we een opvallend beeld. Amerikaan Craddock besloot dat het moment daar was om weg te springen uit de kopgroep. De renner van BikeExchange-Jayco reed een goede minuut weg van de grote groep. Ondertussen kregen we ook een opvallend beeld in het peloton: Ben O’Connor (AG2R Citroën) zette een ploeggenoot aan kop van het peloton. De Australiër besefte dat er in de vroege vlucht een aantal renners zaten die zijn top-10 notering in gevaar kunnen brengen.

Craddock, die nog steeds in zijn eentje reed, nam aan de tussensprint in Granada de volle buit. Groenetruidrager Pedersen kon zeventien punten scoren, waarmee de Deen zijn voorsprong in het puntenklassement nog groter maakte. Het peloton sloop in de tussentijd ook steeds dichter bij de grote ontsnapping, dat had alles te maken met het werk van de AG2R Citroën-renners.

Evenepoel even geïsoleerd op Alto del Purche

De Alto del Purche (9,1 km aan 7,5%) was de eerste belangrijke afspraak van de koninginnenrit. De beklimming van eerste categorie was zeer onregelmatig met sommige stroken die opliepen tot boven de 10% stijgingspercentage. Craddock begon met een goede minuut voorsprong aan de Alto del Purche, het peloton kwam al op drie minuten van de tweede groep. Dat had ook te maken met Jumbo-Visma, die mee het tempo bepaalde in het peloton. Het zorgde voor een pijnlijk moment voor Ilan Van Wilder, de jonge Belg en superknecht van Remco Evenepoel kon het tempo niet aan en moest al op een kleine 50 kilometer van de streep de rol lossen.

Evenepoel kwam daardoor in zijn eentje te zitten op de Alto del Purche, de voorlaatste klim van de dag. De beste klimmers hadden zich, in de kopgroep, weer losgekoppeld van de rest. Bergkoning Vine ging in de laatste kilometers op zoek naar Craddock, in de hoop om de 10 punten op de top mee te kunnen nemen. Vine slaagde er ook in, op 200 meter van de top kon hij de aansluiting bij Vine maken. Opluchting voor Vine, hetzelfde gold voor Evenepoel. Van Wilder had namelijk zijn tweede adem gevonden en kon terug aansluiten en opschuiven in het peloton.

Meteen vuurwerk op Sierra Nevada

Na de top van de Alto del Purche gingen Vine en Craddock samen op zoek naar de voet van de slotklim de Sierra Nevada. Het duo slaagde daar niet in, op 27 kilometer van de streep werden ze bijgebeend door de achtervolgende groep. In het peloton werd Roglic even opgeschrikt door mechanische problemen, maar de Sloveen kon snel weer aansluiten.

Het was Marc Soler die als eerste aan de beklimming van Sierra Nevada begon. De Spanjaard van UAE Emirates begon met een voorsprong van drieënhalve minuut op het peloton aan de slotklim. In het peloton was het meteen oorlog aan de voet van Sierra Nevada. De mannen van Jumbo-Visma lanceerden Roglic. Evenepoel reageerde snel en zat meteen in het wiel. Niet veel later sloten ook O’Connor, Miguel Angel López en Enric Mas aan.

Roglic kreeg vervolgens even hulp van de teruggekeerde Chris Harper, maar die moest zich aan de kant zetten. Roglic zette zich dan maar op kop van de groep, maar dat deed de drievoudige winnaar van de Vuelta niet lang. Een kilometer later liet hij het kopwerk aan rodetruidrager Evenepoel en nestelde hij zich in de laatste positie van de groep.

López en Mas proberen het, Arensman naar kop van de koers

Onder meer Carlos Rodríguez, Juan Ayuso en João Almeida hadden de slag gemist. Het drietal reed samen in de achtervolging op de eerste groep met favorieten, waar Vervaeke het tempo verzorgde. De Belg had zich laten uitzakken vanuit de vroege vlucht, waarna hij belangrijk werk kon verrichten voor kopman Evenepoel. Superman López was de volgende klassementsrenner die aanviel, de Colombiaan reed weg uit de favorietengroep op tien kilometer van de streep. Niet veel later sprong ook Mas weg uit de groep met leider Evenepoel.

Dat was het signaal voor Evenepoel om over te nemen van ploegmaat Vervaeke. Mas kon snel aansluiten bij López, die ondertussen steun had gekregen van De la Cruz. Er werd met andere woorden op verschillende plaatsen op de flanken van Sierra Nevada koers gemaakt. Dat gebeurde ook helemaal vooraan in koers, waar Soler gezelschap had gekregen van Nederlander Arensman. De renner van Team DSM voelde zich goed en ging met zes kilometer te gaan solo.

Arensman solo

Arensman sloeg meteen een gaatje op Soler. In de achtervolgende groep kwamen López en Mas aansluiten, maar de achterstand op Arensman was meer dan een minuut. De 22-jarige coureur reed een sterk tempo naar boven, niemand kwam nog in de buurt van Arensman. López, Mas en Vine probeerden het nog, maar kwamen nooit op minder dan een minuut van de Nederlander. Arensman won de etappe, voor Mas en López.

In de achtergrond viel Roglic de rode trui aan op iets meer dan een kilometer van de streep. O’Connor volgde sterk, Evenepoel koos voor zijn eigen tempo. Roglic zette een sterke laatste kilometer neer en kwam 21 seconden na Mas en López over de streep. Evenepoel kwam als tiende over de streep op Sierra Nevada, op vijftien seconden van Roglic. De Belg houdt een minuut en 34 seconden over op Roglic.