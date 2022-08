Vuelta 2022: Thymen Arensman voert Team DSM aan

Team DSM heeft zijn selectie voor de Vuelta a España uit de doeken gedaan. Thymen Arensman gaat als kopman voor een goed klassement, de rest zal de Nederlander ondersteunen en ondertussen jagen op dagsucces. Henri Vandenabeele maakt zijn debuut in een grote ronde.

“We kijken uit naar de Vuelta en de start in Nederland”, zegt Matt Winston, coach bij Team DSM, die vooruitblikt op de drieweekse. “We beginnen met een paar zware etappes, met de ploegentijdrit en dan twee potentiele sprintritten, waar we ook echt scherp moeten zijn op eventuele waaiers. Als we terugkeren in Spanje, krijgen we gelijk een paar zware ritten in het Baskenland, wat voor een pittige eerste week zorgt. In week twee en drie volgen vluchtmogelijkheden, een tijdrit, sprintetappes en moeilijke dagen in de bergen.”

“We zullen proberen om Thymen in het klassement te houden en geen tijd te laten verliezen in het begin van de wedstrijd. Bij hem bekijken we het dag per dag”, zegt Winston over Arensman. De 22-jarige Nederlander werd onlangs tweede in de Ronde van Polen, waar hij de tijdrit op de voorlaatste dag op zijn naam schreef. Voor Arensman zal de Vuelta de tweede grote ronde van het jaar worden: eerder reed hij al de Ronde van Italië, waar hij in dienst reed van de na twee weken uitgevallen Romain Bardet.

Henri Vandenabeele

Team DSM zet niet alleen in op Arensman. “We hebben daarnaast veel jongens die hongerig zijn om mee te springen met ontsnappingen en die azen op een kans om op deze manier een ritzege te pakken. We hebben een mooie mix van jeugd en ervaring in ons team en we hebben zin om te beginnen aan de laatste grote ronde van het jaar”, aldus Winston. De overige zeven renners die aan de start staan, zijn: Nikias Arndt, Marco Brenner, John Degenkolb, Mark Donovan, Jonas Iversby Hvideberg, Joris Nieuwenhuis en Henri Vandenabeele.

Voor Vandenabeele is de komende Ronde van Spanje zijn eerste grote ronde. De 22-jarige Belg kwam afgelopen winter over van de opleidingsploeg van DSM, en is dus bezig aan zijn eerste seizoen als prof. In de Ronde van Oman, zijn eerste koers als beroepsrenner, eindigde hij als negende in het eindklassement.