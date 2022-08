Vuelta 2022: Team DSM verliest twee renners door corona

Nikias Arndt en Mark Donovan zullen niet meer in actie komen in de Vuelta a Españ. Het duo van Team DSM heeft positief getest op het coronavirus en moet de Spaanse rittenkoers verlaten. Arndt en Donovan sliepen samen op de kamer tijdens de Vuelta.

Team DSM heeft het nieuws bekendgemaakt op sociale media. “Jammer genoeg hebben kamergenoten Mark Donovan en Nikias Arndt positief getest op het coronavirus. Ze zullen niet meer van start gaan in de Vuelta. Beiden hebben minimale symptomen en het gaat goed met ze”, aldus Team DSM.

Duitser Arndt zat afgelopen woensdag nog mee in de vroege vlucht, die uiteindelijk ook om de zege streed in Bilbao. Marc Soler won solo, Arndt zat in de achtervolgende groep en werd zesde. 23-jarige Donovan reed een anoniemere Ronde van Spanje. De Brit werd met Team DSM twaalfde in de ploegentijdrit, vrijdag werd hij 24ste in de overgangsrit naar Cistierna.

Unfortunately roommates @markdon99 and @NikiasArndt have returned positive covid tests so will not start #LaVuelta22 today. Both have minimal to no symptoms and are doing well. We send our well wishes to Mark and Nikias. 🙏🏻 pic.twitter.com/giktk9eHiD

— Team DSM (@TeamDSM) August 27, 2022