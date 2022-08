Vuelta 2022: Bennett sprint naar ritwinst in Utrecht, Teunissen nieuwe leider

De tweede etappe van de Vuelta a España is gewonnen door Sam Bennett. De Ier toonde zich in Utrecht de snelste in de massasprint door Mads Pedersen en Tim Merlier te kloppen. Mike Teunissen werd vierde en neemt de rode leiderstrui over van Robert Gesink.

Na de openingsploegentijdrit van vrijdag, ging de Vuelta a España zaterdag verder met een 175 kilometer lange etappe van Den Bosch naar Utrecht. Onderweg stond één bergsprint gepland. Met goed honderd kilometer in de benen, moesten de renners de Amerongse Berg (2,1 km aan 2,4%) bedwingen. Vervolgens ging het via onder meer Vliegbasis Soesterberg – waar de enige tussensprint van de dag lag – naar het slotcircuit in Utrecht. De finishstreep was getrokken bij het Utrecht Science Park, aan de oostkant van de stad. Hier werd een massasprint verwacht.

Kopgroep met twee Nederlanders

Met Robert Gesink in de rode leiderstrui, vertrok het peloton om kwart over één in de middag vanuit Den Bosch. Twee kilometer na de officiële start was de vlucht van de dag al vertrokken. Daarbij zaten twee Nederlanders. Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) en Jetse Bol (Burgos-BH) hadden het gezelschap van Xabier Mikel Azparren (Euskaltel- Euskadi), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) en Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic). Toen het verschil vijf minuten was, begon Alpecin-Fenix op kop te rijden. Zij hadden met Tim Merlier de grote favoriet voor de dagzege in huis.

Het werk van de Belgische ploeg zorgde er al gauw voor dat het verschil teruggebracht werd naar twee minuten. Klein genoeg, zou je zeggen. Maar met nog zo’n 120 kilometer te gaan, kwam er een nieuwe versnelling van Alpecin-Deceuninck. Het peloton werd voorzichtig op een lint getrokken en het gat met Bol, Van den Berg en hun medevluchters slonk snel. Op een gegeven moment hadden de vijf nog zo’n honderd meter. De vluchters helemaal inhalen bleek echter ook weer niet de bedoeling, want beetje bij beetje vergrootten ze hun voorsprong weer.

Strijd om de bergtrui

Zodoende mochten de vijf dan toch strijden om het eerste en enige bergpunt van de dag, en de bergtrui die daaraan verbonden was. Deze kon opgeraapt worden op de eerdergenoemde Amerongse Berg, die voor de gelegenheid was omgedoopt tot de Alto de Amerongse. Thibault Guernalec besloot de beklimming niet af te wachten en viel enkele kilometers voor de voet aan.

De Fransman kreeg Van den Berg mee, maar op de eerste stroken van de heuvel sloot de rest weer aan. Na nieuwe schermutselingen, moest een sprint de beslissing brengen. Daarin toonde Van den Berg zich de snelste. Hij klopte Guernalec. Van den Berg heeft met zijn sprint één bergpunt verdiend. Zondag, op de Rijzendeweg, is opnieuw één bergpunt te pakken.

Luis Ángel Maté

Van den Berg was de enige die iets tastbaars overhield aan de vroege vlucht. Iets meer dan tien kilometer na de top van de Alto de Amerongse kwam er namelijk een einde aan het avontuur van de vijf ontsnappers. De volgende vijftien kilometer bleef het peloton bij elkaar. Met nog 45 kilometer voor de boeg, besloot echter toch nog iemand ten aanval te trekken: Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) ging er alleen van door. De 38-jarige veteraan verzamelde een kleine veertig seconden.

In aanloop naar de tussensprint op Vliegbasis Soesterberg werd Maté weer ingelopen. Net voordat het zover was, werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Nadat eerder Gregor Mühlberger al was gevallen, gingen nu Wout Poels, Kamil Malecki en Steff Cras tegen het asfalt. De Nederlander en de Pool konden hun weg vervolgen, maar Cras bleef liggen. Niet veel later kwam het nieuws dat hij uit de wedstrijd was gestapt.

Tussensprint en eindsprint

Vooraan werd niet veel later dus gesprint om de punten. De volle buit ging naar Mads Pedersen. Vervolgens was het in volle vaart naar de finish, waar ‘echt’ gesprint zou worden. In aanloop naar deze sprint was opnieuw een valpartij, waar onder anderen outsider Gerben Thijssen bij betrokken was. Sam Bennett kwam er wel ongeschonden door en toonde zich in de spurt de rapste. Mads Pedersen werd tweede, Tim Merlier derde. Mike Teunisse, die als vierde eindigde, neemt de rode trui over van zijn ploeggenoot Robert Gesink.