Vuelta 2022: Primoz Roglic slaat dubbelslag in Laguardia

Primož Roglič heeft de vierde rit van de Vuelta a España gewonnen. Op de oplopende aankomst in Laguardia was de Sloveense kopman van Jumbo-Visma de sterkste. Hij klopte Mads Pedersen van Trek-Segafredo, die zich tevreden moest stellen met de tweede plaats. Enric Mas kwam als derde over de streep. Roglič nam tevens de rode trui over van zijn ploegmaat Edoardo Affini.

Na drie etappes in Nederland, reisde de karavaan de voorbije dagen af naar Spanje om daar de Vuelta a España voort te zetten. De 152,5 kilometer vierde etappe ging van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia. In het begin van de wedstrijd kwam een kopgroep van zes tot stand. Alexey Lutsenko van Astana Qazaqstan en Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) gaven de aanzet en daarna haakten James Shaw (EF-EasyPost), Jarrad Drizners (Lotto Soudal), Ander Okamika (Burgos-BH) en Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) aan.

Een tegenaanval van bergtrui Julius van den Berg (EF-EasyPost), Jetse Bol (Burgos-BH) en Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) had het eerder niet gehaald. Toen de kopgroep van zes eenmaal was gevormd, nam het peloton gas terug. Jumbo-Visma, de ploeg van rode trui Edoardo Affini, nam in de achtervolging het initiatief, samen met BORA-hansgrohe. Bou won na 61,9 kilometer de eerste bergsprint van de dag, op de Puerto de Opakua, en met de vijf punten die hij daar verdiende, ging hij virtueel aan de leiding van het bergklassement.

Jumbo-Visma houdt vluchters binnen schootsafstand

Jumbo-Visma hield de riem strak, waardoor de kopgroep niet meer dan drie minuten voorsprong pakte. Door het hoge tempo brak het peloton op 75 kilometer van de finish, waarbij bergtrui Van den Berg, Domenico Pozzovivo (Intermarché), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) achteropraakten. Enkele kilometers later was Okamiko de eerste vluchter die uit de kopgroep moest lossen. Met nog zestig kilometer te rijden was de voorsprong van de vijf overgebleven vluchters geslonken tot een minuut.

Drizners en Bou werden er op 53 kilometer van de finish eveneens af gereden, waardoor alleen Lutsenko, Shaw en De Marchi vooraan overbleven. Tien kilometer verder versnelde het peloton, waardoor het gat werd teruggebracht tot twintig seconden. De drie vluchters bereikten nog wel als eerste drie de tussensprint op 34 kilometer van de streep, maar werden dan ingerekend. De sprint van het peloton werd gewonnen door Mads Pedersen, die Sam Bennett, winnaar van de twee ritten in lijn in Nederland, voorbleef.

Een compleet peloton begon dan aan de beklimming van de Puerto de Herrera, de tweede klim van de dag. Daar moest rodetruidrager Affini lossen, nadat hij zich eerder in de wedstrijd had weggecijferd voor zijn ploeg. Het peloton dunde op de klim stevig uit, terwijl Trek-Segafredo een stevig tempo oplegde. Vlak voor de top versnelde Julian Alaphilippe. Primož Roglič reageerde en kwam als eerste boven; de Sloveen pakte niet alleen bergpunten maar ook drie bonificaties. Na de klim trok Quick-Step Alpha Vinyl hard door om daarmee de rest onder druk te zetten.

Uitgedund peloton begint aan punch-aankomst

Vincenzo Nibali probeerde op zeven kilometer van de streep weg te rijden. Er waren verschillende versnellingen in het peloton, maar een uitgedund peloton bleef bij elkaar tot de oplopende laatste kilometer naar de finish. Trek-Segafredo werkte hard om Mads Pedersen zo goed mogelijk naar voren te brengen. De Deen werd echter overvleugeld door Primož Roglič. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma beschikte over het beste eindschot en pakte de ritzege. Bovendien nam hij de rode leiderstrui over van zijn ploegmaat Affini.