Vuelta 2022: Movistar schuift Alejandro Valverde en Enric Mas naar voren

Movistar is een van de ploegen die vandaag zijn selectie heeft bekendgemaakt voor de Vuelta a España, die vrijdag in Utrecht begint. De kopstukken in de ploeg zijn nummer twee van vorig jaar Enric Mas en Alejandro Valverde, voor wie de Vuelta zijn laatste koers op Spaanse bodem is.

Mas gaat op voor zijn vijfde Vuelta a España, nadat hij vorig jaar tweede was geworden in het eindklassement. Ook in 2018 was hij tweede in de Vuelta en in 2020 eindigde hij vijfde. Dit jaar werd de Spaanse klimmer vierde in de Ronde van Valencia en negende in de Ronde van het Baskenland. De Tour de France moest hij vroegtijdig beëindigen na een positieve coronatest.

Voor Valverde wordt de Vuelta een van de laatste optredens in zijn afscheidstournee. Dat ‘Bala’ het winnen nog altijd niet is verleerd, bewees hij dit jaar nog met winst in de Trofeo Pollença en etappe- en eindwinst in Gran Camiño. Verder was hij tweede in zowel Strade Bianche en de Waalse Pijl. Hij gaat op voor zijn zestiende Vuelta, de ronde die hij in 2009 wist te winnen.