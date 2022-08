Vuelta 2022: Marc Soler beste vluchter in Bilbao, Roglic geeft rode trui weg aan Molard

De vijfde etappe van de Vuelta a España naar Bilbao is gewonnen door Marc Soler. Na een lastige, heuvelachtige rit van 187 kilometer was hij de beste van een omvangrijke kopgroep. Jumbo-Visma zag geen reden om de vlucht terug te halen, waardoor Primož Roglič zijn rode leiderstrui moest afstaan aan Rudy Molard van Groupama-FDJ.

Het eerste wedstrijduur werd aan een gemiddelde snelheid van ruim 50 kilometer per uur afgelegd. Het parcours was licht golvend en nodigde uit voor aanvallers om het te proberen. Onder meer jongerentruidrager Ethan Hayter probeerde het vroeg in de rit, maar zijn poging haalde het niet. Ook Mads Pedersen liet zich zien, maar hij werd eveneens gegrepen.

Kopgroep van zeventien

Pas na 75 kilometer ontstond de kopgroep van de dag, weliswaar in verschillende schuifjes. Jaakko Hänninen (AG2R Citroën), Fred Wright (Bahrain Victorious), Rudy Molard, Jake Stewart (Groupama-FDJ), Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), Gregor Muhlberger (Movistar), Fausto Masnada (Quick-Step-Alpha Vinyl), Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), Victor Langellotti (Burgos-BH), Roger Adria (Equipo Kern Pharma), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert), Nikias Arndt (Team DSM) en Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) reden weg.

De veertien renners reden een minuut weg en kregen toen nog Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Kamil Malecki (Lotto Soudal) en Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi) achter zich aan. Dat groepje bleef lange tijd hangen op een halve minuut, maar sloot op de eerste klim van de dag toch aan. Daardoor kregen we zeventien koplopers met twee minuten voorsprong. Niet achttien, omdat Jaakko Hänninen door een val werd teruggeworpen.

Marc Soler springt naar de kopgroep

Rudy Molard was op 58 seconden van Primoz Roglic de best geplaatste renner in de kopgroep en hij reed virtueel in de rode trui. Ook Fred Wright, die vier seconden achter Molard stond in het klassement, mocht dromen van de leiderstrui. Jumbo-Visma koos een eigen tempo. De ploeg liet Marc Soler op die eerste klim wegrijden. De Spanjaard van UAE Emirates wist in zijn eentje twee minuten te dichten op de eerste twee klimmetjes.

Mike Teunissen en Edoardo Affini bepaalden het tempo in het peloton en gaven de kopgroep meer dan vier minuten voorsprong. Aan de voet van de eerste keer Puerto de Vivero (4,6 km aan 8%) was het verschil met de vluchters iets meer dan drie minuten. Craddock liet met een serieuze versnelling de kopgroep ontploffen en kwam als eerste boven, gevolgd door Langelotti. De Monegask van Burgos-BH had eerder al drie keer een bergsprint gewonnen en deed daarmee een gooi naar de bergtrui.

Vluchters strijden om rit en rood

In het peloton bleef een aanval uit op de eerste Vivero-klim, waardoor de overgebleven koplopers weer konden uitlopen naar vijf minuten en definitief mochten dromen van ritwinst en de rode trui. Groupama-FDJ probeerde haar overtal voorin uit te spelen door Stewart te laten aanvallen. De jonge Brit begon met ruim 40 seconden voorsprong aan de tweede en laatste keer Puerto de Vivero.

Soler kende even een slecht moment, maar herpakte zich en ging op weg naar Stewart. Ruim een kilometer onder de top ging de Spanjaard erop en erover. Soler kwam alleen over de top, maar niet ver achter hem volgde een groepje met Wright, Stewart, Molard, Langelotti, Pronskiy en Craddock. Naast bergpunten lagen er ook bonificatieseconden (3, 2 en 1) en daar snoepte Molard nog twee seconden mee in zijn strijd tegen Wright.

Marc Soler tegen de rest

In de laatste 14 kilometer, die grotendeels in dalende lijn gingen, moest Soler alle zeilen bij zetten om zijn voorsprong te behouden. Even was het gat zestien seconden, maar omdat de achtervolgende groep (waar Stewart loste door krampen) ging ronddraaien werd het spannend. Extra spannend werd het toen een andere groep geloste vluchters, met daarbij Impey en Arndt, op vier kilometer van de finish wist terug te keren.

Er werd slag om slinger gedemarreerd om Soler terug te pakken, maar er werd ook gepokerd. Dat betekende dat de Spaanse klimmer tóch uit handen wist te blijven en de etappezege mocht vieren. Achter hem werd Impey tweede en Wright derde. De Brit pakte daardoor vier boniseconden, maar dat was niet genoeg om Molard te passeren in het klassement. Het verschil? Twee seconden, die Molard onderweg pakte op de slotklim.

Bij de favorieten bleef een aanval uit op de Vivero. Het peloton volgde op de top op vier minuten en reed vervolgens en groupe naar Bilbao. Daar kwam het pak onder aanvoering van Robert Gesink, ruim vijf minuten na Soler over de finish.

Molard voor Wright in het klassement

In het nieuwe algemeen klassement leidt Rudy Molard met twee seconden voorsprong op Fred Wright nu. Nikias Arndt is derde op 1.09 minuut en Lawson Craddock vierde op bijna twee en een halve minuut. Primož Roglič is gezakt naar de vijfde plek, op 4.09 minuut van Molard.