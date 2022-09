Vuelta 2022: Mads Pedersen sprint naar derde ritwinst in Talavera de la Reina

Mads Pedersen heeft de negentiende etappe van de Vuelta a España gewonnen. De renner van Trek-Segafredo was de beste in Talavera de la Reina, waar na 138,3 kilometer de finish lag. Fred Wright en Gianni Vermeersch eindigden als tweede en derde in de overgangsrit. Remco Evenepoel blijft de leider in het algemeen klassement.

Naar goede gewoonte werd er hard gereden in de openingsfase. De negentiende etappe van de Ronde van Spanje was een typische overgangsrit, waardoor de aanvallers gemotiveerd waren. We kregen dan ook meteen een grote aanval van veertien renners, maar het peloton liet deze groep niet wegrijden. Even later hadden Brandon McNulty (UAE Emirates), Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost) en Ander Okamika (Burgos-BH) meer succes.

Drie aanvallers, dat is weinig ten opzichte van de vorige dagen. Dat had veel te maken met het werk van Trek-Segafredo. De Amerikaanse ploeg van groenetruidrager Mads Pedersen zette zich meteen op kop van het peloton. Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), Mikel Bizkarra (Euskalte-Euskadi) en Chris Harper (Jumbo-Visma) gingen nog in de tegenaanval, maar konden alle drie de sprong niet maken.

Vluchters snel gegrepen

Amerikaan Craddock, die het al vaker probeerde deze Vuelta, sputterde lang solo tegen, maar reed ouderwets in de chasse patate. Craddock werd na zestig kilometer, tussen de twee beklimmingen van de Puerto del Piélago (8,9 km aan 5,9%), gegrepen. De negentiende rit van de Vuelta a España was slechts 138,9 kilometer lang en bestond uit twee rondes. De aanloop naar de Puerto del Piélago, de beklimming zelf, de afdaling en de vlakke stroken daarna stonden dus tweemaal op het nu.

McNulty, Caicedo en Okamika reden in de korte etappe nooit ver weg van het peloton. Hun voorsprong bedroeg maximaal drieënhalve minuten, de mannen van Trek-Segafredo hielden de hele dag de controle. Op de tweede beklimming van de Puerto del Piélago sloop het peloton steeds dichter bij de drie leiders. Na een impuls van Mikel Landa en Bahrain-Victorious werden de koplopers al op 49 kilometer van de streep gegrepen.

Tempo op de Puerto del Piélago

Het tempo ging de lucht in op de beklimming, maar loeihard ging het niet. De klassementsploegen waren aandachtig en zaten in de eerste gelederen van het peloton, maar niemand viel aan. Richard Carapaz maakte van de situatie gebruik en greep de volle buit op de top van de Puerto del Piélago. De Ecuadoriaan van INEOS Grenadiers vergrootte daarmee zijn voorsprong in het bergklassement.

Het peloton was nog best groot na de twee beklimmingen van de dag. Groenetruidrager Mads Pedersen reed constant in de eerste twintig posities rond, waarmee hij zijn goede vorm nog maar eens toonde. In de afdaling van de Puerto del Piélago nam UAE Emirates het initiatief, ook al zat sprinter Pascal Ackermann, aanvankelijk ook een grote kanshebber voor de zege in Talavera de la Reina, niet meer in het peloton. Ook sprinters als Tim Merlier, Kaden Groves en Danny van Poppel deden niet meer mee voor de overwinning.

Trek-Segafredo rolt de rode loper uit voor Pedersen

Op de vlakke wegen richting de finish nam Trek-Segafredo het commando weer over. Kenny Elissonde reed kilometerslang op kop, tot diep in de finale van de negentiende etappe. Aangezien er weinig sprinters en kanshebbers in het peloton zaten, kregen we een aparte voorbereiding voor de sprint. Snelle mannen die nog in de groep zaten. Pedersen, Fred Wright en Mike Teunissen waren de voornaamste namen.

In de straten van Talavera de la Reine probeerde Miles Scotson het peloton nog te verrassen, maar dat lukte niet. Alex Kirsch zorgde daarna voor een perfecte lead-out voor Pedersen en de Deen werkte het ook af. Wright kwam nog even in de buurt, maar Pedersen kon redelijk makkelijk standhouden. Belg Gianni Vermeersch werd derde. Remco Evenepoel blijft de leider in het algemeen klassement.