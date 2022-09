Vuelta 2022: Lotto Soudal ziet Maxim Van Gils uitvallen met corona

Maxim Van Gils zal morgen niet aan de start verschijnen van de zestiende etappe van de Vuelta a España. De 22-jarige Belgische klimmer heeft positief getest op het coronavirus, zo laat zijn ploeg Lotto Soudal vandaag weten op de derde rustdag.

“Ik ben erg teleurgesteld, aangezien deze Vuelta een groot doel was voor mij. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik zal nu mijn tijd nemen om te herstellen, om me dan te concentreren op andere doelen in het laatste deel van het seizoen”, aldus Van Gils. De jonge Belg was bezig aan zijn tweede Ronde van Spanje. Vorig jaar wist hij zijn eerste Vuelta wel tot een goed einde te brengen.

Van Gils stond na vijftien etappes tachtigste in het algemeen klassement, op iets meer dan twee uur van zijn landgenoot Remco Evenepoel. De winnaar van de Saudi Tour slaagde er in de eerste twee weken niet in om bergop indruk te maken, maar eindigde wel keurig als achtste in de dertiende etappe naar Montilla, na een lastige finale en een sprint bergop.

Zijn ploeg Lotto Soudal heeft nu nog maar vier renners in koers na het eerdere uitvallen van Steff Cras, Jarrad Drizners en Harry Sweeny. Van Gils is alweer de 39ste uitvaller in deze Vuelta en de 24ste coureur die de ronde moet verlaten wegens een coronabesmetting.

Uitvallers

