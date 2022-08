Vuelta 2022: Lotto Soudal met vier Belgen, Harm Vanhoucke ontbreekt

Lotto Soudal heeft op sociale media bekendgemaakt welke renners in actie zullen komen in de Vuelta e España. Met Maxim Van Gils, Cédric Beullens, Thomas De Gendt en Steff Cras rijden er maar liefst vier Belgen de Vuelta voor Lotto Soudal. Harm Vanhoucke, die aanvankelijk op de deelnemerslijst stond, ontbreekt.

Voor ancien De Gendt is het al grote ronde nummer 23. In de Ronde van Spanje was hij al meerdere keren succesvol. In 2017 won hij er de negentiende etappe, een jaar later won hij het bergklassement. De 26-jarige Cras reed vorig al een keer de Vuelta, de Kempenaar werd toen twintigste in het algemeen klassement. Voor Beullens is het zijn debuut in een grote ronde.

De selectie van de Belgische ploeg wordt aangevuld met Filippo Conca, Harry Sweeny, Kamil Malecki en Jarrad Drizners. Ook Italiaan Conca en Australiër Drizners maken hun debuut in een grote ronde, Sweeny en Malecki reden beiden eenmaal een van de drie grote rondes.

Lotto Soudal laat met andere woorden drie renners debuteren in een grote ronde. De jonge selectie zal naar alle waarschijnlijkheid azen op ritoverwinningen. Van Gils en Cras hebben echter ook de mogelijkheid om voor een algemeen klassement te gaan. Van Gils won dit seizoen namelijk al de Saudi Tour, Cras reed vorig jaar top-20 in de Vuelta.