Vuelta 2022: Jumbo-Visma wint ploegentijdrit in Utrecht, rode trui voor Robert Gesink

Jumbo-Visma is de Vuelta a España uitstekend gestart. In Utrecht reed de Nederlandse formatie de snelste tijd in de 23,3 kilometer lange ploegentijdrit. Robert Gesink mocht als eerste renner de streep passeren en mocht na afloop de eerste rode leiderstrui aantrekken.

Twee jaar later dan oorspronkelijk gepland begon de Vuelta a España in Utrecht. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Spaanse ronde in 2020 al naar de vierde stad van Nederland zou komen, maar het coronavirus gooide roet in het eten en het peloton ging dat jaar van start in Baskenland. Afgelopen jaar organiseerde Burgos de Gran Salida, maar wedstrijddirecteur Javier Guillén en zijn team waren de universiteitsstad niet vergeten. Dus werd de voorbije maanden alles in gereedheid gebracht voor een ruim 23 kilometer lange ploegentijdrit, die volledig vlak was.

Burgos-BH trapt af

Om half zeven stipt rolde met het geplaagde Burgos-BH de eerste ploeg van het startpodium. Het Spaanse team moest in aanloop naar de Vuelta Ángel Madrazo vervangen en moest met een man minder de ronde ingaan, nadat ook Manuel Peñalver niet kon rijden. Daarna verschenen de teams om de vier minuten aan het vertrek. Burgos-BH zette de eerste eindtijd op de tabellen, de toptijd ging daarna steeds over naar de volgende ploeg die over de finish kwam: eerst naar Intermarché-Wanty-Gobert, daarna naar Israel-Premier Tech.

Groupama-FDJ, de ploeg van Thibaut Pinot, zorgde voor een aardige eerste richttijd met 25:18 minuten. Arkéa Samsic, dat was gestart zonder zijn aanvoerder Nairo Quintana, was het eerste team dat de tanden stukbeet op de tijd van het Franse team. Ook Cofidis, Euskaltel-Euskadi en EF Education-EasyPost, de ploeg van Rigoberto Urán, Hugh Carthy en Esteban Chaves, haalden het niet. BikeExchange-Jayco deed het wél beter; Simon Yates en zijn mannen klokten af in 25:11 en waren daarmee zeven seconden sneller dan Pinot en co.

AG2R Citroën, de ploeg van Ben O’Connor, gaf 24 seconden toe, Bahrain-Victorious, met Mikel Landa, Gino Mäder en Wout Poels, kwam elf seconden tekort voor de snelste tijd. Lotto Soudal kwam met een achterstand van ruim een minuut binnen, Alpecin-Deceuninck en Kern Pharma kwamen daarna met een degelijke eindtijd over de streep. Team DSM, met Thymen Arensman in de gelederen beperkten het verlies tot 22 tellen. BORA-hansgrohe was vervolgens snel aan het tussenpunt en deed het daar nipt beter dan de ploeg-Yates.

BORA-hansgrohe niet het snelst aan de finish

Kon de Duitse ploeg van Sergio Higuita, Jai Hindley en Wilco Kelderman dat ook omzetten naar een snelle tijd aan de streep? Het antwoord was ‘nee’ – het team had in het tweede deel wat tijd ingeleverd op BikeExchange-Jayco en Groupama-FDJ en moest zich aan de aankomst tevreden stellen met de voorlopig derde tijd. UAE Team Emirates kwam vervolgens dicht bij de snelste tijd; het team van João Almeida kwam slechts twee seconden tekort en daarmee kon de Portugees tevreden terugkijken op het begin van de Vuelta.

Ook het Astana Qazaqstan van Miguel Ángel López en Vincenzo Nibali, in witte outfits in plaats van de vertrouwde blauwe, kwam niet aan de toptijd maar liep tegelijkertijd niet te veel averij op ten opzichte van Yates. Trek-Segafredo nestelde zich daarna ook in het kransje ploegen dat niet ver van de snelste tijd waren verwijderd. De laatste ploegen aan het vertrek waren stuk voor stuk snel aan het eerste tussenpunt: INEOS Grenadiers, Quick-Step Alpha Vinyl, Movistar en Jumbo-Visma, met Jumbo-Visma als het snelst van het stel.

INEOS Grenadiers, met Richard Carapaz die aan zijn laatste Grote Ronde voor de ploeg begon, dook als eerste team onder de tijd van BikeExchange-Jayco. De Britse formatie zette de tijd stil na 24:53 minuten en dook zo als eerste onder de 25 minuten. Daarna was het wachten op de binnenkomst van Quick-Step Alpha Vinyl; Remco Evenepoel en zijn ploeggenoten kwamen 77 honderdsten tekort voor de toptijd. Movistar zorgde voor een degelijke tussentijd, maar raakte onderweg drie man kwijt en gaf een halve minuut toe.

Jumbo-Visma gunt Robert Gesink de rode trui

De laatste ploeg die moest binnenkomen, was Jumbo-Visma. De geel-zwarte brigade had aan het tussenpunt de snelste trein van allemaal en verloor onderweg geen niemand. Uiteindelijk zette het team de klok stil na 24:40 minuten en was daarmee dertien tellen sneller dan INEOS Grenadiers. Quick-Step Alpha Vinyl volgde op veertien tellen op de derde plek. Robert Gesink mocht van zijn ploegmaats als eerste over de finish komen, waardoor de 36-jarige routinier de eerste leiderstrui mocht aantrekken.