Vuelta 2022: Julius van den Berg snelt op Alto de Amerongse naar eerste bergtrui

Julius van den Berg is de virtuele leider in het bergklassement van de Vuelta a España. Als de Nederlander de tweede etappe uitrijdt, mag hij in Utrecht als eerste het witte tricot met blauwe bollen aantrekken. Van den Berg kwam als eerste boven op de Alto de Amerongse.

Nadat de Ronde van Spanje gisteren begon met een ploegentijdrit, was de Amerongse Berg (2,1 km aan 2,4%) – die voor de gelegenheid was omgedoopt tot ‘Alto de Amerongse’ – de enige gecategoriseerde beklimming van de tweede etappe. Vijf vluchters reden met een voorsprong richting de voet: de Nederlanders Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) en Jetse Bol (Burgos-BH) hadden het gezelschap van Xabier Mikel Azparren (Euskaltel- Euskadi), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) en Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic).

Thibault Guernalec besloot voor het begin van de beklimming al aan te vallen. Hij kreeg Van den Berg mee, maar op de eerste stroken van de Amerongse Berg kwam de rest weer aansluiten. Na nieuwe schermutselingen, kwam het op een sprint aan. Daarin toonde Van den Berg zich de snelste. Hij klopte Guernalec.

Van den Berg heeft met zijn sprint één bergpunt verdiend. Zondag, op de Rijzendeweg, is opnieuw één bergpunt te pakken.