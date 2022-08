Vuelta 2022: Julius van den Berg bij EF helper van kopmannen Urán, Carthy en Chaves

EF Education-EasyPost heeft, traditiegetrouw, als laatste ploeg haar selectie voor de Vuelta a España bekendgemaakt. De Amerikaanse formatie schuift drie kopmannen naar voren voor het algemeen klassement: Rigoberto Urán, Hugh Carthy en Esteban Chaves. Julius van den Berg zorgt voor de Nederlandse inbreng.

Naast Van den Berg zijn ook James Shaw, Jonathan Caicedo, Mark Padun en Merhawi Kudus aangewezen als helpers van de drie kopmannen. Daarnaast krijgen zij de vrijheid om voor etappezeges te gaan in de Ronde van Spanje, die vrijdag begint in Utrecht.

Voor de 32-jarige Chaves wordt het zijn eerste grote ronde voor EF Education-EasyPost. “Dat maakt me wat nerveus, maar aan de andere kant geeft het mij ook veel motivatie”, vertelt de Colombiaan, die in 2016 derde werd in de Vuelta. “We hebben Rigo, Hugh en mij voor het klassement en zullen de kans op een ritzege zeker niet laten liggen. Wij niet, maar ook de rest van de ploeg niet.”

Geluk nodig

Urán (35) is de meest ervaren kopman. Hij reed de Vuelta al zes keer, maar kwam nooit verder dan een zevende plek. “In de voorbije Tour was ik niet in mijn beste vorm en dit voorjaar had ik slechte dagen en valpartijen. Ik heb dus wat geluk nodig. Maar ik voel mij nu goed en gemotiveerd. De Vuelta is de enige grote ronde waarin ik nog geen rit heb gewonnen of op het podium ben geëindigd”, zegt hij.

De 28-jarige Carthy werd in 2020 nog derde in de Ronde van Spanje. Dat jaar won hij ook een etappe op de Angliru. “De Vuelta is een speciale koers voor mij, omdat ik mijn carrière er begonnen ben en de Vuelta ook mijn eerste grote ronde was in 2016. Mijn ambitie is om een goed klassement proberen te rijden. Ik wil mij laten zien en ik houd van het parcours dit jaar. Het is erg gevarieerd en is uniek met de start in Nederland. Ik verwacht drie spannende weken”, aldus de Brit.