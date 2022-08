Julian Alaphilippe over openingstijdrit: “Weinig tegen Jumbo-Visma in te brengen”

Julian Alaphilippe en zijn Quick-Step Alpha Vinyl moeten vandaag genoegen nemen met de derde plaats in de ploegentijdrit. “Het was niet gemakkelijk, we hebben allemaal geleden”, aldus de tweevoudig wereldkampioen in gesprek met Eurosport.

De Fransman blikt terug op de razendsnelle etappe door de straten van Utrecht. “Het was een snelle chrono, met weinig tijd om te herstellen. Het begin was wel wat bochtig, maar met echte tijdrijders als Remco Evenepoel en Rémi Cavagna in de ploeg is het aanpoten om hun tempo bij te houden.”

Alle lof voor Jumbo-Visma

Alaphilippe heeft respect voor de prestatie van Jumbo-Visma. “Er was vandaag weinig tegen hen in te brengen, veertien seconden is behoorlijk veel. In de komende ritten liggen er niet echt kansen voor ons, maar in een grote ronde moet je iedere dag gefocust zijn”, aldus de drager van de regenboogtrui.