Vuelta 2022: Remco Evenepoel grijpt macht in klassement, ritzege Jay Vine op Pico Jano

Jay Vine heeft de eerste aankomst bergop van de Vuelta a España 2022 gewonnen. De Australiër van Alpecin-Deceuninck ontsnapte op de slotklim naar Pico Jano uit de favorietengroep en hield een aanstormende Remco Evenepoel en Enric Mas van zich af. Zij sloegen een grote slag in het klassement tegenover de grote concurrenten. Sterker nog; Evenepoel is door zijn tweede plaats de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Met Rudy Molard in de rode leiderstrui vertrokken de renners vanuit Bilbao. Het was in tegenstelling tot de voorbije dagen een stuk frisser, er was flink wat neerslag en op hoogte was het ook mistig. Dat weerhield tien renners er niet van om in de aanval te gaan. Onder hen Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) als best geplaatste renner.

Jan Bakelants best geplaatst in de kopgroep

Hij zat in de ontsnapping van de dag met Rubén Fernández (Cofidis), Mark Padun (EF-Education EasyPost), Nelson Oliveira (Movistar), Fausto Masnada (Quick-Step-Alpha Vinyl), Kaden Groves (BikeExchange-Jayco), Marco Brenner flag-de (Team DSM), Dario Cataldo (Trek-Segafredo), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) en Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Zij kregen bijna zes minuten voorsprong van Groupama-FDJ.

Bakelants was korte tijd de virtuele leider in het algemeen klassement, maar het verschil ging rap naar beneden toen Quick-Step-Alpha Vinyl het tempo ging bepalen in het peloton. De Belgische formatie had duidelijk plannen met Remco Evenepoel. Vlak voor de voorlaatste klim van de dag liet ook INEOS Grenadiers haar intenties zien door flink door te trekken op kop van het peloton, dat daar al flink uitgedund was.

In een natte afdaling, vlak voor de Collada de Brenes (6,8 km aan 8,2%), ging een deel van de renners in het peloton onderuit. Het peloton brak in delen en een klein groepje met voornamelijk INEOS- en Jumbo-Visma-renners stormde op de Collada de Brenes af. Nog net op tijd wisten de andere favorieten terug te keren, waarna Quick-Step-Alpha Vinyl het heft weer in handen nam.

Mark Padun beste vroege vluchter

Op die klim van eerste categorie wist Padun de kopgroep uit elkaar te rijden. De klimmer uit Oekraïne loste zijn medevluchters maar moest vooral letten op het uitgedunde peloton. Die groep volgde op de Collada de Brenes op twee minuten van Padun. Het tempo van wereldkampioen Julian Alaphilippe lag, vlak onder de top, te hoog voor rode trui Molard die daardoor moest vrezen voor het behoud van de leiderspositie.

Padun had op de top een voorsprong van 1.05 minuut op zijn eerste achtervolgers Fernández en Masnada en 1.50 minuut op de groep met favorieten. Het was wel alle hens aan dek voor de renners, want de afdaling van de Collada de Brenes was erg gevaarlijk en lag er ook nog eens kletsnat bij. Padun reed vierkante bochten en verloor veel van zijn voorsprong.

Fernández en Masnada werden in de vallei richting de slotklim ingerekend, waarna Padun met een voorgift van 55 seconden begon aan de Pico Jano naar San Miguel de Aguayo (12,6 km aan 6,5%, max. 15%). Even daarvoor wist Molard nog aan te sluiten bij de favorietengroep, waaruit Jay Vine weg kon rijden.

Remco Evenepoel maakt indruk achter Jay Vine

Nadat alle helpers van Evenepoel waren opgesoupeerd, was het Simon Yates die de eerste aanval van de favorieten plaatste. De Brit werd gevolgd door een kransje concurrenten, waar Mikel Landa de grote afwezige was. De volgende demarrage kwam van Evenepoel, die direct Primoz Roglic in zijn wiel had.

Onder het tempo van de Belg en de Sloveen werd de elitegroep flink uitgedund. Enric Mas en Pavel Sivakov waren de enigen die nog in staat waren om te volgen. Evenepoel was echter ontketend en trok stevig door. Dat had tot gevolg dat Roglic en Sivakov, die in een groepje met Yates en Juan Ayuso belandden, ook moesten lossen. Alleen Mas wist het tempo van ‘REV’ bij te houden.

Ruim zes kilometer onder de top wist Vine de kop over te nemen van Padun, maar daarachter was het een slagveld. Niet Roglic, niet Yates, niet Sivakov, maar Juan Ayuso was in staat om weg te rijden. De talentvolle Spanjaard ging in zijn eentje achter Evenepoel en Mas aan, maar hij kwam moeilijk dichterbij. Ondertussen hadden ook de Belg en de Spanjaard de grootste moeite om het gat met Vine van 20 seconden te dichten.

Roglič verliest bijna anderhalve minuut op Evenepoel

De Australiër van Alpecin-Deceuninck hield in de slotfase die voorsprong vast op Evenepoel en Mas, terwijl Ayuso op 40 seconden volgde. Daarachter was de groep-Roglic flink groter geworden met enkele favorieten, waaronder Carapaz, João Almeida, Jai Hindley en Wilco Kelderman. Het verschil met Evenepoel en Mas was in volle finale wel al opgelopen tot een minuut.

Bij het ingaan van de slotkilometer had Vine, die doorbrak bij de ploeg van Mathieu van der Poel via Zwift, nog altijd 20 seconden voorsprong op Evenepoel en Mas. Daarachter botste Ayuso op een muur, want hij gaf steeds meer tijd toe. Nog verder daarachter was het Roglic die de schade moest beperken. Hij bepaalde het tempo in de grote favorietengroep.

Vine hield knap stand en mocht in de dichte mist de etappezege vieren. Vijftien seconden achter hem wist Evenepoel de tweede plaats te grijpen en Mas nog op een seconde te rijden. Ayuso volgde op 55 seconden van Vine en de groep-Roglic kwam op 1.37 minuut over de streep. Dat betekende dat de Sloveen een kleine anderhalve minuut verliest op zijn concurrenten Evenepoel en Mas.

Evenepoel grijpt de macht in het klassement

Omdat Rudy Molard op 5.06 minuut van Evenepoel, die ook nog eens 6 bonificatieseconden pakte, over de finish kwam, is de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl de nieuwe leider in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op Molard is nu 21 seconden. De derde plaats is voor Mas, op 28 seconden van Evenepoel. Roglic staat vierde op 1.01 minuut en Ayuso vijfde op 1.12 minuut.