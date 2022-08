Vuelta 2022: INEOS Grenadiers rekent op vertrekkende Richard Carapaz als kopman

INEOS Grenadiers heeft zijn selectie gepresenteerd voor de Vuelta a España, die vrijdag in Utrecht begint. De kopman van de ploeg is Richard Carapaz, die aan zijn laatste jaar bij het team bezig is. Verder staan ook Dylan van Baarle, Pavel Sivakov en Tao Geoghegan Hart aan het vertrek.

Behalve Carapaz, Van Baarle, Sivakov en Geoghegan Hart verschijnen ook Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodríguez en Ben Turner aan de start. Deze vier renners maken zich op voor hun eerste Grote Ronde. “Ons team voor de Vuelta is echt opwindend; een geweldige mix van ervaring en jeugd, waarvan wij geloven dat het zal leiden tot een aantal uitstekende wedstrijden”, zegt ploegmanager Rod Ellingworth.

“Dat we met Carlos, Luke, Ethan en Ben vier Grand Tour-debutanten hebben, versterkt het geloof dat we hebben in de kwaliteit van onze jonge renners en we weten dat ze Richie fantastisch zullen ondersteunen in zijn laatste Grote Ronde met ons. Alle vier hebben ze indruk gemaakt in 2022 en dit wordt de volgende grote stap in hun ontwikkeling op het hoogste niveau”, aldus Ellingworth, die verder rekent op de ervaring van Van Baarle, Sivakov en Geoghegan Hart.