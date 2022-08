Vuelta 2022: Euskaltel-Euskadi met vrijbuitersploeg aan de start

Euskaltel-Euskadi heeft de acht namen bekendgemaakt die van start gaan in de Vuelta a España, die vrijdag in Utrecht begint. De Baskische ploeg wil zich laten zien in de ontsnappingen.

Het doel van de ploeg is om actief deel te nemen en aanwezig te zijn in de wedstrijd, en om in zoveel mogelijk ontsnappingen te zitten. “Natuurlijk zullen we in de thuisritten proberen de best mogelijke renners in de ontsnappingen te krijgen, zodat we, indien mogelijk, voor een ritzege kunnen strijden”, vertelt ploegleider Jorge Azanza.

“Het wordt een speciale Vuelta a España die in Nederland van start gaat en dan hier in Spaans Baskenland wordt hervat voor onze fans, op onze wegen en voor ons publiek. Daarom is het belangrijk om het goed te doen en niet de identiteit van de ploeg te verliezen”, aldus Azanza, die kan rekenen op onder anderen Luis Ángel Maté en Mikel Bizkarra.